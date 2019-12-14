Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Suriye'de herhangi bir ulusal gündemden önce Suriye halkı öncelenmeli"

DOHA (AA) - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Suriye meselesinin vekalet savaşları için tiyatro haline dönüştüğüne dikkati çekerek, Suriye'de herhangi bir ulusal gündemden önce Suriye halkının öncelenmesi gerektiğini bildirdi.

Kalın, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen "19. Doha Forumu"nda, Suriye konulu panelde konuştu.

Suriye'de 8 yıldır süren iç savaşın yol açtığı sorunların giderek büyüdüğüne işaret eden Kalın, "Suriye dosyası, bölgede vekalet savaşları için tiyatro haline dönüştü." değerlendirmesinde bulundu.

Kalın, Suriye'deki krizin terörizm ve mülteci krizi gibi çok sayıda uluslararası soruna yol açtığını, bu sorunlarla baş edebilmek için çok fazla koordinasyon gerektiğini vurgulayarak, "Suriye'de herkesin öncelikli temel prensibi, herhangi bir ulusal gündemden önce Suriye halkının ilk sıraya koyulması olmalı. Suriye halkının gelecekleri için, umutlu olabilmesi için başka bir çözüm üretmenin yolunu bulmalıyız." diye konuştu.

Türkiye'nin, hiçbir Suriyeliyi ülkesine gönülsüz şekilde geri dönmeye ya da gelmediği bir bölgeye gitmeye zorlamadığını, bu prensibi de devam ettirdiğini söyleyen Kalın, Suriyelilerin ülkelerine gönüllü geri dönüşleriyle ilgili Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BMMYK ile görüşmeler yaptıklarını bildirdi.