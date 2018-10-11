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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Suudi Arabistan'ın teklifiyle Kaşıkçı olayının aydınlatılması için ortak çalışma grubu kurulması kararlaştırıldı."

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 19:34 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Suudi Arabistan'ın teklifiyle Kaşıkçı olayının aydınlatılması için ortak çalışma grubu kurulması kararlaştırıldı."


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