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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: “Tereddütlerimiz izole olmazsa bu ziyaretin gerçekleşmemesi mümkün”

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.11.2019 18:59 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 13 Kasım tarihinde ABD’ye yapması planlanan ziyaret hakkında, “Tereddütlerimiz izole olmazsa bu ziyaretin gerçekleşmemesi de mümkündür.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 13 Kasım tarihinde ABD’ye yapması planlanan ziyaret hakkında, “Tereddütlerimiz izole olmazsa bu ziyaretin gerçekleşmemesi de mümkündür. Cumhurbaşkanımız bu konuda değerlendirmelerini hala yapıyorlar. Nihai olarak kararlarını yakın birkaç gün içerisinde verecektir” dedi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Kabine Toplantısı’nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 13 Kasım tarihinde ABD’ye yapması planlanan ziyarete ilişkin sorulan bir soruya, “Bu ziyaret Trump’ın daveti üzerine planlandı. Cumhurbaşkanımızın bir ziyaret talebi söz konusu olmamıştır. Ziyaretin olup olmayacağına dair değerlendirmemiz devam ediyor. Bu ziyaretten amacımız Washington’a gitmek değil tam tersine ülkemizin çıkarları doğrultusunda somut neticeler elde edebilmektir. Savunma sanayinden terörle mücadeleye, Suriye’deki gelişmelerden ikili ticaret hacminin artırılmasına kadar ABD ile yürüttüğümüz birçok konu var. Bunlarla ilgili somut adımların atılması neticelerin elde edilmesi bizim birinci önceliğimizdir. Ziyaretin sebebi de amacı da budur. Eğer bu hedefe ulaşabileceğimize dair tereddütlerimiz izole olmazsa bu ziyaretin gerçekleşmemesi de mümkündür. Cumhurbaşkanımız bu konuda değerlendirmelerini hala yapıyorlar. Nihai olarak kararlarını yakın birkaç gün içerisinde verecektir. Bu ziyaret talebi bizden gelmemiş, Sayın Trump’ın daveti üzerine planlanmış bir ziyarettir. Olup olmayacağına dair değerlendirmelerimiz şu aşamada devam etmektedir” cevabını verdi.

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