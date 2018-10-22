HABER

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Türkiye Doğu Akdeniz'deki doğal haklarından, uluslararası hukuktan doğan haklarından hiç bir zaman vazgeçmeyecek."

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.10.2018 18:28 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Türkiye Doğu Akdeniz'deki doğal haklarından, uluslararası hukuktan doğan haklarından hiç bir zaman vazgeçmeyecek."


PARTNER9 bin yıl önce kadın böyle görünüyordu9 bin yıl önce kadın böyle görünüyordu
TBMM Başkanı Yıldırım, öğrencilerin yaptığı elektrikli otomobili test ettiTBMM Başkanı Yıldırım, öğrencilerin yaptığı elektrikli otomobili test etti
İbrahim Kalın'dan af tartışmasına ilişkin açıklamaİbrahim Kalın'dan af tartışmasına ilişkin açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Araç plakaları değişiyor!

Araç plakaları değişiyor!

Manavda kasiyerlik yapan çalışan 9 yıl boyunca kasadan para çalmış

Manavda kasiyerlik yapan çalışan 9 yıl boyunca kasadan para çalmış

Can Kırıkları'nın Zeynep'i Funda Eryiğit tecavüz sahnesiyle ilgili konuştu

Can Kırıkları'nın Zeynep'i Funda Eryiğit tecavüz sahnesiyle ilgili konuştu

Son dakika! Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun'dan kritik uyarı: Sıcaklık 12 derece birden...

Son dakika! Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun'dan kritik uyarı: Sıcaklık 12 derece birden...

Nagehan Alçı'dan 'öğrenci andı' kararıyla ilgili çok sert ifadeler

Nagehan Alçı'dan 'öğrenci andı' kararıyla ilgili çok sert ifadeler

Bahçeli'den Erdoğan'a 'af' yanıtı: Partimizi zan ve töhmet altında bırakmak asla doğru değildir

Bahçeli'den Erdoğan'a 'af' yanıtı: Partimizi zan ve töhmet altında bırakmak asla doğru değildir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İbrahim Kalın'dan af tartışmasına ilişkin açıklama

İbrahim Kalın'dan af tartışmasına ilişkin açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Devlet Bahçeli'nin sözlerine yanıt

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Devlet Bahçeli'nin sözlerine yanıt

Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Belki de ana muhalefetin sonu olacak

Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Belki de ana muhalefetin sonu olacak

MHP'li Enginyurt: AK Parti'nin İstanbul adayı Numan Kurtulmuş

MHP'li Enginyurt: AK Parti'nin İstanbul adayı Numan Kurtulmuş

CHP'li Gürsel Tekin Devlet Bahçeli'den destek istedi: Sizden rica ediyorum...

CHP'li Gürsel Tekin Devlet Bahçeli'den destek istedi: Sizden rica ediyorum...

CHP'de yerel seçimlerde aday olacak isimler netleşmeye başladı! Muharrem İnce sürprizi

CHP'de yerel seçimlerde aday olacak isimler netleşmeye başladı! Muharrem İnce sürprizi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.