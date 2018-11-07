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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Türkiye'nin PYD/YPG, yani PKK hedeflerine dönük aldığı tedbirler DEAŞ ile mücadeleyi zayıflatıyor argümanını kabul etmemiz hiçbir şekilde mümkün değildir."

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2018 18:14 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Türkiye'nin PYD/YPG, yani PKK hedeflerine dönük aldığı tedbirler DEAŞ ile mücadeleyi zayıflatıyor argümanını kabul etmemiz hiçbir şekilde mümkün değildir."


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