HABER

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Ümraniye Kitap Fuarında söyleşiye katıldı:

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2019 20:27 | Son Güncelleme

"Bugün Batı dünyası medeniyet adına söyleyecek sözünü hızla tüketiyor. İslam dünyası ise söyleyecek sözünü arıyor. Bu sözünü, nerede, ne zaman, nasıl söyleyecek, bu sorunun cevabı önümüzdeki 10 yılın seyrini, olayların istikametini de belirleyecek" - "Son dönemde Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dış politikada Suriye'de, Libya'da attığımız adımlar birçok oyunu bozdu"

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Bugün Batı dünyası medeniyet adına söyleyecek sözünü hızla tüketiyor. İslam dünyası ise söyleyecek sözünü arıyor. Bu sözünü, nerede, ne zaman, nasıl söyleyecek, bu sorunun cevabı önümüzdeki 10 yılın seyrini, olayların istikametini de belirleyecek." dedi.

Kalın, 14 Aralık'ta açılan Ümraniye Kitap Fuarı'nın kapanışında "Barbar, Modern, Medeni" konulu söyleşiye katıldı.

Türkiye'nin birçok alanda geliştiğini belirten Kalın, "Bugün Türkiye sosyal, siyasi, kültürel, ekonomik, akademik bütün alanlarda çok büyük bir dönüşümden geçiyor. Önümüzdeki hafta kendi elektrikli milli otomobilimizin lansmanını yapacağız. Bilim ve teknolojiden, İHA'sından SİHA'sına, savunma sanayi alanından çok farklı alanlarda çok ciddi adımlar atılıyor." diye konuştu.

Kalın, Türkiye'nin dış politikada önemli adımlar attığına değinerek, şunları anlattı:

"Son dönemde Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dış politikada Suriye'de, Libya'da attığımız adımlar birçok oyunu bozdu. Bu dengeler bozulduğu için Türkiye'ye verilen tepkilerin şiddetini daha da artarak izliyoruz. Ama ne Suriye'de Barış Pınarı Harekatıyla attığımız adıma verilen tepkiler ne Libya'da yaptığımız anlaşmalar çerçevesinde verilen tepkilerin sertliği, bizim Doğu Akdeniz'deki haklarımızı koruma, muhafaza etme anlamındaki çabamızı hiçbir şekilde geriletmeyecek. Tam tersine bu alanlarda biz kararlı, ilkeli duruşumuzu bundan sonra da devam ettireceğiz. Dolayısıyla bir toplum eğer ayağa kalkacaksa, bu her sektörde bir silkinme ile ayağa kalma ile söz konu olabilir. Bilimde ilerleyeceksek bunu kültürden, sanattan, ayrı düşünemeyiz."

- "Ayağa kalkıp silkinip, bu geleneğin zenginliklerini ortaya çıkarmalıyız"

Batı ile İslam dünyasını kıyaslayan Kalın, "Çok zengin bir hazinenin üzerinde maalesef uyuşuk bir şekilde oturuyoruz. Artık ayağa kalkıp silkinip, dayandığımız bu geleneğin zenginliklerini ortaya çıkarmamız gerekiyor. Bugün Batı dünyası medeniyet adına söyleyecek sözünü hızla tüketiyor. İslam dünyası ise söyleyecek sözünü arıyor. Bu sözünü, nerede, ne zaman, nasıl söyleyecek, bu sorunun cevabı önümüzdeki 10 yılın seyrini, olayların istikametini de belirleyecek." ifadesini kullandı.

İnsanın kendinden dolayı kıymetli olduğunu belirten Kalın, insan, ahlak ve güzellik araçsallaştırıldığında ortaya korkunç sonuçlar çıkacağını söyledi.

Kalın, "Modern kapitalizmin hepimizin üzerine empoze ettiği yaşam biçimi, ilişki, tüketim kültürü, haz kültürü gibi her şeyi araçsallaştırmaya meyilli olduğu için artık bazı şeylerin kendinde, bizatihinde kıymetli olduğunu unutur olduk. Bizim tekrar bazı şeylerin hiçbir şeyin aracı olamayacağını, bizatihi kendisi için iyi, güzel ve doğru olduğunu yeniden hatırlamamız gerekiyor." şeklinde konuştu.

Neşet Ertaş gibi önemli bir ismi büyük usta yapan duruşun, abdal geleneği içerisinde, henüz söylenmemiş olanı keşfedip onu kendi üslubuyla söylemesi olduğunu ifade eden Kalın, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz Neşet Ertaş'ı dinlediğimizde 'Evet bu Neşet ustanın tınısı, bozlağı' deriz. Çünkü o gelenek içerisinde henüz söylenmemiş olanı keşfetmiş, ona yabancılaşmadan ona bir şeyler eklemiştir. Geleneği bu şekilde canlı tutmaya devam etmiştir. Bugün biz de kendi geleneğimize böyle bir dinamik bakış açısıyla bakmalıyız. Onu sadece romantize eden, nostaljik bir geçmiş haline getiren bir malumat yığını olmaktan çıkartıp kendisinden sürekli beslenebileceğimiz bir kaynak olarak görmeliyiz."

- "Başkasının aynasında kendimizi görmeyi bırakalım"

Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Huzur romanından örnek veren Kalın, "Başkasının aynasında gördüğümüz suretler üzerinden kendimizi anlamaya çalıştık ve hüsran ile erdi sona her şey mealinde, romanın kahramanı Mümtaz'ın o çelişkilerini anlatır. Başkasının aynasında kendimizi görmeyi bırakalım. Kendi aynamızda, kendimize bakıp bir nefis muhasebesi yapalım. Üzerinde bulunduğumuz bu büyük hazinenin imkanlarını yeniden keşfedelim. Bunu yaptığımız zaman dünyaya çok daha geniş bakış açısıyla bakabiliriz." değerlendirmesini yaptı÷

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, bir vatandaşın İstanbul yerel seçimleriyle ilgili sorduğu soruyu şöyle yanıtladı:

"Cumhurbaşkanımız her zaman şunu söylemiştir, 'Milletin mesajı her mesajın üstündedir.' Milletin sandıkta verdiği, milletin seçimden önce ve sonra verdiği mesaj bizim için her zaman çok önemlidir. Cumhurbaşkanımız her seferinde tevazu ile hareket etmemiz gerektiğini söylüyor. Ölçüyü şaşırdığımız zaman ortaya çıkabilecek sonuçların neler olabileceğine dikkat çekiyor. Demek ki bizim, daha fazla çalışmamız lazım, bir sonraki seçimde inşallah İstanbul seçmeni bizi tekrar bu şehri yönetmeye layık görecektir. Durmadan, duraklamadan çalışmaya devam edeceğiz."

Bu arada İbrahim Kalın, söyleşi öncesinde fuarda yer alan stantları gezerek, katılımcılarla sohbet etti.

Büyükada'da ruam paniği! İptal ediyorlarBüyükada'da ruam paniği! İptal ediyorlar
Denizli'de kiler çöktü: 1 ölü, 1 yaralıDenizli'de kiler çöktü: 1 ölü, 1 yaralı
Gümüşhane’de trafik kazası: 2 yaralıGümüşhane’de trafik kazası: 2 yaralı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın Ümraniye Kitap Fuarı

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya ve Doğu Akdeniz mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya ve Doğu Akdeniz mesajı

Libya'da limana çekilen gemideki Türk personele ilişkin açıklama

Libya'da limana çekilen gemideki Türk personele ilişkin açıklama

TİSK'ten asgari ücret açıklaması

TİSK'ten asgari ücret açıklaması

İkinci soruda elendi! Kenan İmirzalıoğlu'nun hareketi olay oldu

İkinci soruda elendi! Kenan İmirzalıoğlu'nun hareketi olay oldu

Dikkat! Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı

Dikkat! Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı

Feci ölüm! İnanamadılar

Feci ölüm! İnanamadılar

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Acı haberler art arda geldi: 2 askerimiz şehit oldu

Acı haberler art arda geldi: 2 askerimiz şehit oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Diyarbakır’da genç kızın şüpheli ölümü! Köpekler yüzünü yedi

Diyarbakır’da genç kızın şüpheli ölümü! Köpekler yüzünü yedi

Adana'da iğrenç olay! Kameraya böyle yakalandı

Adana'da iğrenç olay! Kameraya böyle yakalandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: CHP eski milletvekili Sinan Aygün hakkında disiplin soruşturması başlatıldı

CHP, Sinan Aygün hakkında disiplin soruşturması başlattı!

Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! 4 terörist teslim oldu

Bakanlık duyurdu! 4 terörist teslim oldu

Son dakika: Ankara Valiliği'nden vatandaşlara fırtına uyarısı

Valilik'ten vatandaşlara fırtına uyarısı

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu! 4 kilo 870 gram esrar ele geçirildi

Adıyaman'da ele geçirildi! Tam 4 kilo 870 gram...

Son dakika: İstanbul Arnavutköy'de orman yangını! Çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul'da orman yangını! Ekipler bölgede

Taksim'de 2 saat nöbet tuttular! Turistlerden yoğun ilgi

Taksim'de 2 saat nöbet tuttular! Turistlerden yoğun ilgi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.