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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Yeni reform döneminin ekonomi, siyaset ve dış politikaya olumlu etkisi olacak

22.11.2020 11:50 | Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Yeni reform döneminin ekonomi, siyaset ve dış politikaya olumlu etkisi olacak

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından "yeni bir reform döneminin" başlangıcının ilan edildiğini belirterek, bunun birçok olumlu etkisi olacağını söyledi. Kalın, koronavirüs tedbirlerinin devamına ise gidişata bakarak karar verileceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, son dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hak ve özgürlüklerle ilgili "yeni bir reform döneminin" başlangıcının ilan edildiğini belirterek, bunun birçok olumlu etkisi olacağını söyledi.

Kalın, NTV'de katıldığı Özel Röportaj programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Kalın, Türkiye'nin karşı karşıya olduğu "terör tehditleri" olduğunu ancak güvenlik ile özgürlük dengesinin korunmasının önem taşıdığını belirtti.

Kalın, Erdoğan'ın demokrasi ve güvenlik dengesini bir arada tutarak hak ve özgürlükleri güçlendirecek yeni bir süreç ilan ettiğini vurgulayarak, "Bu bizim tabii ki hem içeride hem dışarıda işlerimizin daha hızlı akmasını sağlayacak. Bunun ekonomiye, siyasete, topluma, dış politikaya birçok olumlu etkisi olacak" dedi.

Erdoğan, geçen hafta yaptığı konuşmada, hukuk ve ekonomide "yeni bir reform dönem" başlatıldığını söyledi.

Kalın aynı programda, son dönemde eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın açıklamalarıyla gündeme gelen eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş ve iş insanı Osman Kavala'nın tutukluluğuyla ilgili soruları da yanıtladı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, bunların yargı süreçleri olduğunu ve bundan dolayı konuyla ilgili bir şey söylemesinin doğru olmayacağını söyledi ve şunları ekledi:

"Bu iki isim üzerinden tartışmak istemem. Meseleyi sadece bu iki kişinin davasına indirgemek doğru olmaz. Bunlar zaten yargı reformu içerisinde konuşulan konular. Hukukun kendi sistematiği içerisinde de değerlendirmeleri var. Toplumdaki bazı hassasiyetleri de göz ardı etmemek lazım. Yani, diyelim ki Demirtaş meselesini Sayın Arınç bu şekilde konuştuğunda belki kendisi tamamen hukuki açıdan bir mülahazada bulunuyor ama bunu yaşanan siyasi olaylardan bağımsız ele almak mümkün değil. Kobani Olayları, Çukur Olayları, Yasin Börü ve diğer bütün olaylarla birlikte düşündüğünüzde o dönemde HDP'nin ve Demirtaş'ın aldığı tavırları, pozisyonları dikkate aldığınızda toplumun bir kesiminde de başka bir tepki oluşuyor. Burada güvenliği ve toplumun o hassasiyetlerini de dikkate alan bir bakış açısının daha sağlıklı şekilde ortaya konması gerekiyor."

Kalın: Tedbirlerin gidişatına bakılarak karar alınacak

Kalın, Türkiye'de bu haftasonu itibarıyla yürürlüğe sokulan tedbirlerin gidişatına bakılacağına ve duruma göre, yıl sonundan sonra tedbirlerin sürmesine ilişkin bir karar alınacağını söyledi.

Kalın, alınan tedbirlerin başarılı olmasında halkın bunlara uyum göstermesinin kritik önem taşıdığını belirterek, halktan mutlak ihtiyaç olmadıkça kalabalık ortamlara girmemeleri, dışarı çıkmamaları ve kapalı ortamlarda bulunmamalarını istedi.

Kalın, "Bu hafta açıklanan tedbirlerin seyrine bakacağız. Bunlar yıl sonuna kadar ilan edildi… Gidişata göre bu tedbirler arttırılabilir, hafifletilebilir, daha ağırlaştırılabilir, süresi uzatılabilir. Bu tamamen bizle ilgili. 'Biz' derken bütün toplumu kastediyorum. Vatandaşlar olarak bu konuda sorumluluk almamızla ilgili bir durum" dedi.

Türkiye'de son dönemde koronavirüsün yayılım hızının arttığı görülüyor. Türkiye, Temmuz ayı sonundan itibaren yalnızca test sonucu pozitif çıkan ve semptom gösteren kişilerin sayısını açıklıyor.

Ancak bu kritere göre tespit edilen "hasta sayısı", son verilerle birlikte, test sonucu pozitif çıkan kişilere kapsayan teyitli vaka sayısının Nisan ayında ulaştığı zirveyi dahi geçmiş durumda. Üstelik günlük can kaybı da pandemi başlangıcından bu yana en yüksek seviyelerinde seyrediyor.

Türkiye'de dün açıklanan verilere göre, günlük hasta sayısı 5 bin 532 olarak açıklandı. Can kaybı da 135 oldu.

Bu gelişmeler üzerine haftasonundan itibaren belli saatler arasında sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanmaya sokuldu.

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