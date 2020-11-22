Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Yeni reform döneminin ekonomi, siyaset ve dış politikaya olumlu etkisi olacak

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, son dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hak ve özgürlüklerle ilgili "yeni bir reform döneminin" başlangıcının ilan edildiğini belirterek, bunun birçok olumlu etkisi olacağını söyledi.

Kalın, NTV'de katıldığı Özel Röportaj programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Kalın, Türkiye'nin karşı karşıya olduğu "terör tehditleri" olduğunu ancak güvenlik ile özgürlük dengesinin korunmasının önem taşıdığını belirtti.

Kalın, Erdoğan'ın demokrasi ve güvenlik dengesini bir arada tutarak hak ve özgürlükleri güçlendirecek yeni bir süreç ilan ettiğini vurgulayarak, "Bu bizim tabii ki hem içeride hem dışarıda işlerimizin daha hızlı akmasını sağlayacak. Bunun ekonomiye, siyasete, topluma, dış politikaya birçok olumlu etkisi olacak" dedi.

Erdoğan, geçen hafta yaptığı konuşmada, hukuk ve ekonomide "yeni bir reform dönem" başlatıldığını söyledi.

Kalın aynı programda, son dönemde eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın açıklamalarıyla gündeme gelen eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş ve iş insanı Osman Kavala'nın tutukluluğuyla ilgili soruları da yanıtladı.