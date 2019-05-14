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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın’dan ABD’deki cami saldırısına kınama

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.05.2019 11:57 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD’nin New Haven şehrinde bulunan bir camiye yapılan saldırıya ilişkin, “Saldırı, derinleşen İslam karşıtlığının ve Müslüman düşmanlığının yeni bir tezahürüdür” dedi.ABD’nin Connecticut eyaletine bağlı New Haven şehrinde bulunan Diyanet Camisi’nin kundaklanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD’nin New Haven şehrinde bulunan bir camiye yapılan saldırıya ilişkin, “Saldırı, derinleşen İslam karşıtlığının ve Müslüman düşmanlığının yeni bir tezahürüdür” dedi.
ABD’nin Connecticut eyaletine bağlı New Haven şehrinde bulunan Diyanet Camisi’nin kundaklanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, açıklamada bulundu. Kalın, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “New Haven Camii’ne yapılan saldırı, derinleşen İslam karşıtlığının ve Müslüman düşmanlığının yeni bir tezahürüdür. Bu saldırıları besleyen ayrımcı ve ırkçı iklim, dünya barışı için en büyük tehdittir. Buna dur denilmezse yeni felaketlerin yaşanması kaçınılmazdır” ifadelerini kullandı.

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