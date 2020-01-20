Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın’dan Berlin Zirvesine ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “Berlin Zirvesi, Libya’da çatışmaların durması ve siyasi çözüm için önemli bir fırsattır” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı açıklamada, Berlin Zirvesinin, Libya’da çatışmaların durması ve siyasi çözüm için önemli bir fırsat olduğuna dikkat çekerek, “Cumhurbaşkanımızın etkin ve çok yönlü diplomasisi, Türkiye’yi sürecin kilit aktörlerinden biri yapmıştır. Türkiye, vekalet savaşlarına karşı yapıcı ve barışçıl politikasını sürdürecektir” ifadelerini kullandı.

