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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın’dan “Golan Tepeleri” tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 23:47 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "ABD yönetiminin Filistin topraklarını işgal eden İsrail’in Golan Tepeleri’ne yönelik hukuk dışı eylemlerini meşrulaştırmaya çalışması, işgal politikasına destek vermek ve çatışmaları derinleştirmek demektir” dedi.Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Başkanı Donald Trump’ın Golan Tepeleleri’ne ilişkin açıklamasına Twitter’dan hesabından tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "ABD yönetiminin Filistin topraklarını işgal eden İsrail’in Golan Tepeleri’ne yönelik hukuk dışı eylemlerini meşrulaştırmaya çalışması, işgal politikasına destek vermek ve çatışmaları derinleştirmek demektir” dedi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Başkanı Donald Trump’ın Golan Tepeleleri’ne ilişkin açıklamasına Twitter’dan hesabından tepki gösterdi. Kalın, “Uluslararası hukuk, ülkelerin toprak bütünlüğünü garanti altına alır. ABD yönetiminin Filistin topraklarını işgal eden İsrail’in Golan tepelerine yönelik hukuk dışı eylemlerini meşrulaştırmaya çalışması, işgal politikasına destek vermek ve çatışmaları derinleştirmek demektir” dedi.

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