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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Netanyahu'ya tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2019 09:37 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: - "Netanyahu, Araplar ve Müslümanlar hakkında ırkçı açıklamalar yaptıktan sonra kendisini ifşa ettiği için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saldırıyor" - "Yalanlar ve baskı suçlarınızı gizlemeyecek"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki göstererek, "Yalanlar ve baskı suçlarınızı gizlemeyecek." ifadesini kullandı.

Kalın, sosyal medya platformu Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, Netanyahu'nun Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, şu ifadeleri kullandı:

"Netanyahu, Araplar ve Müslümanlar hakkında ırkçı açıklamalar yaptıktan sonra kendisini ifşa ettiği için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saldırıyor. Onun yönettiği apartheid devleti Filistin topraklarını işgal ediyor, kadınları ve çocukları öldürüyor, Filistinlileri kendi topraklarında mahkum ediyor. Yalanlar ve baskı suçlarınızı gizlemeyecek."

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Anahtar Kelimeler:
erdoğan İbrahim Kalın Netanyahu Türkiye Twitter

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