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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan "soykırımı savunan yazara Nobel ödülü kararından dönün" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.12.2019 11:30 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan "soykırımı savunan yazara Nobel ödülü kararından dönün" çağrısı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Nobel Edebiyat Ödülü'nün Srebrenitsa soykırımını inkar eden ve Sırp savaş suçlularını savunan Avusturyalı yazar Peter Handke'ye verilmesi kararının geri çekilmesi çağrısı yaptı.

Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 2019 Nobel Edebiyat Ödülü'nün, eski Sırp lider Slobodan Miloseviç’i destekleyen ve Bosna soykırımını inkar eden Peter Handke’ye Pazartesi günü verileceğini hatırlattı.

Kalın, "Bu akıl dışı ve utanç verici karardan geri dönülmelidir. NobelPrize vicdanı olmayan birine nasıl ödül verebilir? Yeni soykırımları özendirmek için mi?" ifadelerini kullandı.

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İbrahim Kalın nobel tepkisi

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