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"Cumhurbaşkanlığı Spor Kulübü kuruldu" iddiaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2019 10:44 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Spor Kulübü kurulduğu yönündeki haberin gerçeği yansıtmadığı bildirildi

Bazı basın organlarında yer alan "Cumhurbaşkanlığı Spor Kulübü kuruldu" başlıklı haberin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarınca, "Cumhurbaşkanlığı Spor Kulübü" adıyla bir kulübün kurulduğu haberlerinin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanlığı Spor Kulübü

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