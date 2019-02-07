"Cumhurbaşkanlığı Spor Kulübü kuruldu" iddiaları

Bazı basın organlarında yer alan "Cumhurbaşkanlığı Spor Kulübü kuruldu" başlıklı haberin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarınca, "Cumhurbaşkanlığı Spor Kulübü" adıyla bir kulübün kurulduğu haberlerinin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.
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