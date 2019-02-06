Cumhurbaşkanlığı Spor, Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla resmen kuruldu

Sercan Akkuş Sercan Akkuş
SPOR  | 06.02.2019 14:27 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile kurulan Cumhurbaşkanlığı Spor Kulübü Ankara 2. Amatör Küme'de mücadele edecek.

Cumhurbaşkanlığı Spor, Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla resmen kuruldu

Cumhurbaşkanlığı talimatı ile kurulan Cumhurbaşkanlığı Spor, Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nda yapılan kura çekimine katıldı.

1212

2. AMATÖR KÜMEDE MÜCADELE EDECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile kurulan Cumhurbaşkanlığı Spor, Ankara 2. Amatör Küme'de mücadele edecek. Cumhurbaşkanlığı Spor, mart ayının ortasında başlayacak 2. Amatör Küme'de sahaya çıkacak.

PARTNERHerkesin toplandığı bu yol aslında... İstanbul'a bir de böyle bakınHerkesin toplandığı bu yol aslında... İstanbul'a bir de böyle bakın
Balayında tutuklandı, idam edilebilirBalayında tutuklandı, idam edilebilir
Beşiktaş'ın eski yıldızından gay futbolcu itirafıBeşiktaş'ın eski yıldızından gay futbolcu itirafı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
recep tayyip erdoğan Ankara 2. Amatör Küme Cumhurbaşkanlığı Spor Kulübü Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu

En Çok Okunan Trend Haberler

Gece yarısı taksiciye dehşeti yaşattı! 'Hanımefendi yapmayın'

Gece yarısı taksiciye dehşeti yaşattı! 'Hanımefendi yapmayın'

Balayında tutuklandı, idam edilebilir

Balayında tutuklandı, idam edilebilir

Gören şaştı kaldı! 'İlk defa karşılaşıyorum'

Gören şaştı kaldı! 'İlk defa karşılaşıyorum'

'Seks yaparken durması için dua ediyordum'

'Seks yaparken durması için dua ediyordum'

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Dünya onu konuşuyor

Dünya onu konuşuyor

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Rodrigues'e ilk maçında büyük şok!

Rodrigues'e ilk maçında büyük şok!

- 67 derece soğukta imkansızı başardı

- 67 derece soğukta imkansızı başardı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Balayında tutuklandı, idam edilebilir! Hakeem al-Araibi'nin inanılmaz hikayesi

Balayında tutuklandı, idam edilebilir

John Carew: Gay futbolcu çiftler var, bunu açıkça söyleyemiyorlar

Beşiktaş'ın eski yıldızından gay futbolcu itirafı

Mourinho dünyaya rezil oldu!

Mourinho dünyaya rezil oldu!

Nagatomo'dan Kagawa'ya mesaj: Hiç şansınız yok

Müthiş iddia! Kagawa ile Nagatomo buluştu ve...

Ünlü spiker kansere yakalandığını açıkladı!

Ünlü spiker kansere yakalandığını açıkladı!

Shinji Kagawa'nın sevgilisi Maggy Natsuki sosyal medyayı salladı

Kagawa'nın sevgilisi sosyal medyayı salladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.