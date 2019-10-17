Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, “2020 yılında bütçemizden tarıma ayrılan kaynaklar toplamı 33,4 milyar TL. Tarımsal destek programları için 22 milyar TL bütçemizden kaynak ayırıyoruz” dedi.

