Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, “Bütçeden savunma ve güvenlik birimlerimizin ihtiyaçları için 141.1 milyar lira kaynak ayıracağız. İhtiyaç duyulması halinde kaynağı artıracağız” dedi.
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, “Bütçeden savunma ve güvenlik birimlerimizin ihtiyaçları için 141.1 milyar lira kaynak ayıracağız.
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, “Bütçeden savunma ve güvenlik birimlerimizin ihtiyaçları için 141.1 milyar lira kaynak ayıracağız. İhtiyaç duyulması halinde kaynağı artıracağız” dedi.