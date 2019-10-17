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Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, “Bütçemizden 2020 yılında eğitime ayrılan payı artıracağız. Eğimi destekleyen tüm sektörlere ayırdığımız payı artırıyoruz. Bütçe harcamalarımızın yüzde 16,1’i eğitime harcanacaktır” dedi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.10.2019 10:29 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, “Bütçemizden 2020 yılında eğitime ayrılan payı artıracağız.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, “Bütçemizden 2020 yılında eğitime ayrılan payı artıracağız. Eğimi destekleyen tüm sektörlere ayırdığımız payı artırıyoruz. Bütçe harcamalarımızın yüzde 16,1’i eğitime harcanacaktır” dedi.

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