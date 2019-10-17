Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, “Reel kesime yapılan destekler için bütçemizden ayırdığımız kaynağı 44,5 milyar TL’ye çıkarıyoruz” dedi.

Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 Strateji ve B\u00fct\u00e7e Ba\u015fkan\u0131 Naci A\u011fbal, \u201cReel kesime yap\u0131lan destekler i\u00e7in b\u00fct\u00e7emizden ay\u0131rd\u0131\u011f\u0131m\u0131z kayna\u011f\u0131 44,5 milyar TL\u2019ye \u00e7\u0131kar\u0131yoruz\u201d dedi.PARTNER Barda g\u00f6rd\u00fckleri kad\u0131n\u0131 k\u00f6\u015feye s\u0131k\u0131\u015ft\u0131r\u0131p... \u0130\u011fren\u00e7 olay!Milli Savunma Bakan\u0131 Akar, ABD Ulusal G\u00fcvenlik Dan\u0131\u015fman\u0131 O\u2019Brien\u2019\u0131 kabul ettiAK Parti'li Kaya'dan, Ba\u015fkan Soyer'e tepki: Ortada sava\u015f filan yoktur