Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal soruları yanıtladı: (2)

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, "Önümüzdeki süreçte ekonomide yaşanacak toparlanma, iç talepte meydana gelecek iyileşme ve güven artışı sayesinde vergi gelirlerinde 2020 yılında hızlı bir toparlanma bekliyoruz." dedi.

Ağbal, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'ne ilişkin bilgilendirme toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Büyük ölçekli projelere ayrılacak kaynak bakımından yatırım programı çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Ağbal, "Ülkemizin kalkınması ve sanayileşmesi için gerekli olan büyük projelere 2020 Yatırım Programı'nda daha fazla kaynak ayrılmasıyla ilgili bir çalışma da yapacağız." diye konuştu.

Ağbal, kamu-özel iş birliği projelerinin, ulaşım ve sağlık gibi alanlar başta olmak üzere vatandaşın hızlı şekilde hizmete ulaşmasını sağladığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Buna göre, 2020 yılında toplam 18,9 milyar liralık kaynağı kamu-özel iş birliği projeleri kapsamında bütçemizde öngördük. Özel sektörün dinamizmi ve sağladığı finansmanla bu yatırımlar süratle tamamlandı ve hizmete girdi. Bu yatırımları kamu bütçesinden yapmak isteseydik bu hizmetlere daha uzun sürelerde erişecektik. Bunu hem şehir hastaneleri hem de otoyol projeleri için söylüyorum. Bu projelerle vatandaşımızın doğrudan kamu hizmeti sunumuna erişmesi yanında ekonomiye doğrudan ve dolaylı çok önemli katkılar da sağlandı. Önceden milli bütçeden yapmış olduğumuz harcamaları uzun yıllara yaymak suretiyle, uzun vadeye yayılmış ödeme projeksiyonu üretebiliyorsunuz."