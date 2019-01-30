Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’ndan açıklama

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, bugün bir gazetede yayınlanan ‘Saray’dan kıyak ihale’ başlıklı haber üzerine yazılı açıklama yaptı.

Bugün bir gazetede yayınlanan ‘Saray’dan kıyak ihale’ başlıklı haber üzerine Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği yazılı açıklama yaptı. Söz konusu haberin kamuoyunda yanlış anlaşılmaya sebep olmaması için yapılan bilgilendirmede; Başkanlık tarafından 2018 yılı sonunda 2019 ve 2020 yıllarını kapsayacak hizmet aracı kiralama işi için rekabetçi ve şeffaf bir şekilde açık ihale usulü ile ihaleye çıkıldığı açıklandı. 14 Ocak 2018 tarihinde gerçekleşen ihalede tek bir firma teklif sunduğu ve teklifin Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas Usullerin 6’ncı maddesinde öngörülen yüzde 2 limitinin üzerinde olması ve yaklaşık maliyetin de üstünde olması sebebiyle ihale iptal edildiği belirtildi.

İhaleye konu hizmetlerin aksaklığa mahal vermeksizin sürdürülmesi amacıyla ve yeniden açık ihale usulü ile ihaleye çıkılması için geçecek süre ile sınırlı olmak kaydıyla (3 ay) pazarlık usulü ile ihaleye çıkıldığını açıklayan kurum, pazarlık usulü ile yapılan ihaleye Başkanlıkta mevcut araç kiralama hizmetini yürüten firma da dahil olmak üzere üç firma davet edildiği ve ihale, mevzuata uygun bir şekilde sonuçlandırıldığı kaydetti.