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Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen “Ara Güler Fotoğraf Sergisi” ABD’de

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 10:54 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen ve Nisan ayında dünyayı dolaşmaya başlayan “Ara Güler Fotoğraf Sergisi”; Londra, Paris ve Kyoto’nun ardından dördüncü durağı New York’ta sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.Cumhurbaşkanlığı tarafından; Ara Güler Müzesi ile Arşiv ve Araştırma Merkezi işbirliğiyle gerçekleştirilen “Ara Güler Sergisi”, geçen yıl aramızdan ayrılan değerli fotoğraf sanatçısı ve foto muhabir Ara Güler’in eserlerini dünyanın önemli sanat başkentlerine taşıyor.Nisan ayında Londra Saatchi Galeri’de, Mayıs’ta Paris Polka Galeri’de ve G-20 Zirvesi zamanı Japonya’da Kyoto Tofuku-ji Tapınağı’nda düzenlen Ara Güler Fotoğraf Sergisi, tüm dünyanın dikkatlerinin ABD’ye odaklanacağı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ile aynı dönemde New York’ta açılacak.Londra ve Paris etaplarında The Times, Daily Mail, Le Figaro gibi önde gelen medya kuruluşlarının gündemine yansıyan; Londra’da gidilecek en iyi 10 etkinlik arasında seçilen Ara Güler Fotoğraf Sergisi, 23 Eylül - 4 Ekim tarihleri arasında Wall Street’in kalbinde, Smithsonian NMAI içindeki Alexander Hamilton U.S.

Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen ve Nisan ayında dünyayı dolaşmaya başlayan “Ara Güler Fotoğraf Sergisi”; Londra, Paris ve Kyoto’nun ardından dördüncü durağı New York’ta sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.
Cumhurbaşkanlığı tarafından; Ara Güler Müzesi ile Arşiv ve Araştırma Merkezi işbirliğiyle gerçekleştirilen “Ara Güler Sergisi”, geçen yıl aramızdan ayrılan değerli fotoğraf sanatçısı ve foto muhabir Ara Güler’in eserlerini dünyanın önemli sanat başkentlerine taşıyor.
Nisan ayında Londra Saatchi Galeri’de, Mayıs’ta Paris Polka Galeri’de ve G-20 Zirvesi zamanı Japonya’da Kyoto Tofuku-ji Tapınağı’nda düzenlen Ara Güler Fotoğraf Sergisi, tüm dünyanın dikkatlerinin ABD’ye odaklanacağı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ile aynı dönemde New York’ta açılacak.
Londra ve Paris etaplarında The Times, Daily Mail, Le Figaro gibi önde gelen medya kuruluşlarının gündemine yansıyan; Londra’da gidilecek en iyi 10 etkinlik arasında seçilen Ara Güler Fotoğraf Sergisi, 23 Eylül - 4 Ekim tarihleri arasında Wall Street’in kalbinde, Smithsonian NMAI içindeki Alexander Hamilton U.S. Custom House’da sanatseverler ile buluşacak.
Serginin, BM için dünyanın dört bir yanından New York’a gelmiş farklı kültür ve milletlere ait geniş kitlelere ulaşması hedefleniyor.
Ana eksenini, Ara Güler’in 1950’lere dayanan İstanbul fotoğraflarının oluşturduğu sergide; Dustin Hoffman’dan Federico Fellini’ye, Pablo Picasso’dan Salvador Dali’ye, Brgitte Bardot’dan Sophia Loren’e uzanan portreler seçkisi de yer alıyor.
Ayrıca, 2008 yılında yayınladığı Istanbul in Blue albümünün kapağında Ara Güler’in bir İstanbul karesinin yer aldığı, ünlü piyanist ve bestecimiz Fahir Atakoğlu serginin açılış töreninde bir resital verecek.
Sergi kapsamında “Ara Güler Üzerine Kültürlerarası Sohbet” başlıklı bir de panel gerçekleştirilecek. Panele Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi 2017-2019 dönemi Başkanı John Bailey, Phillips Fotoğrafçılık Başkan Yardımcısı Chrsitopher Mahoney, siyah-beyaz kent fotoğraflarıyla ünlü fotoğraf sanatçısı Alexey Titarenko ve Doğuş Grubu Sanat Danışmanı Çağla Saraç konuşmacı olarak katılacaklar.
Ara Güler Fotoğraf Sergisi, New York’tan sonra beşinci durağında Roma’da Trastevere Müzesi’nde ve ardından Mogadişu’da Türk Büyükelçiliği’nde açılacak. Serginin ana sponsorluğunu Halkbank ve Ziraat Bankası, medya sponsorluğunu Sabah ve Daily Sabah gazeteleri, resmi havayolu sponsorluğunu Türk Hava Yolları üstleniyor.

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