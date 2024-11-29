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Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete’de

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
29.11.2024 00:57
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Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkında karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete’de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan karar ile birlikte Devlet Denetleme Kurulu Üyeliklerine Cengiz Aydın, Semih İsa Çamurtaş ve Osman Öztürk atandı.

Ayrıca karar ile birlikte Bingöl İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan ve Iğdır İl Emniyet Müdürü Erden Sakarya görevden alındı. Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü'ne Bilecik İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'ne Hakan Yılmaz, Isparta İl Emniyet Müdürlüğü'ne Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'ne Ordu İl Emniyet Müdürü Attila Aksoy, Ordu İl Emniyet Müdürlüğü'ne Ahmet Acar, Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü'ne ise Niyazi Turgay atandı.

Öte yandan Hakim ve Savcılar Kuruluna ait atama kararları da Resmi Gazete’de yayımlandı. Karar ile birlikte hakim, savcı, başsavcı, başsavcı vekili, mahkeme üyesi ve başkanı atamaları gerçekleştirildi. Yayımlanan 9 ayrı karar ile toplam 369 ismin görev değişikliği yapıldı.

Anahtar Kelimeler:
resmi gazete atama
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