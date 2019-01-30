HABER

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete’de

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.01.2019 03:15 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlandı.Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.Kararnamenin birinci maddesine göre, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 232’nci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “Hukuk ve” ibaresi yürürlükten kaldırıldı.28 Kararname numarasına sahip Kararnamenin ikinci maddesine göre, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 287’nci maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere, şu fıkra eklendi:“Türkiye’nin tanıtımına yönelik yurtdışında yapılacak mal ve hizmet alımlarında alım yapılacak olan ülkedeki piyasa şartlarının gerektirmesi ve önemli fiyat avantajı sağlanması halinde, sözleşmesinde belirtilerek, Kültür ve Turizm Bakanlığının onayı ile yüklenme tutarının tamamına kadar yükleniciye bütçe dışı avans olarak ön ödene ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.”Kararnamenin üçüncü maddesine göre ise 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 372’nci maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklendi ve sonraki fıkralar buna göre teselsül ettirildi.‘’(2) Aynı yerleşke içinde birden fazla hastane bulunması durumunda bu hastanelerin müşterek yönetimi için bir koordinatör başhekim görevlendirilebilir.

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlandı.
Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Kararnamenin birinci maddesine göre, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 232’nci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “Hukuk ve” ibaresi yürürlükten kaldırıldı.
28 Kararname numarasına sahip Kararnamenin ikinci maddesine göre, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 287’nci maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere, şu fıkra eklendi:
“Türkiye’nin tanıtımına yönelik yurtdışında yapılacak mal ve hizmet alımlarında alım yapılacak olan ülkedeki piyasa şartlarının gerektirmesi ve önemli fiyat avantajı sağlanması halinde, sözleşmesinde belirtilerek, Kültür ve Turizm Bakanlığının onayı ile yüklenme tutarının tamamına kadar yükleniciye bütçe dışı avans olarak ön ödene ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.”
Kararnamenin üçüncü maddesine göre ise 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 372’nci maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklendi ve sonraki fıkralar buna göre teselsül ettirildi.
‘’(2) Aynı yerleşke içinde birden fazla hastane bulunması durumunda bu hastanelerin müşterek yönetimi için bir koordinatör başhekim görevlendirilebilir. Koordinatör başhekime bağlı olarak, her bir hastanenin tıbbi hizmetleri ile eğitim ve araştırma faaliyetlerini yürütmek üzere başhekimlikler oluşturulabilir. Hastanelerin idari ve mali, sağlık bakım ve diğer destek hizmetleri koordinatör başhekime bağlı müdürlüklerce ilgili hastane başhekimliği ile işbirliği içerisinde yürütülür. İhtiyaç halinde her bir hastanede idari ve mali hizmetler müdürlüğü hariç olmak üzere müdürlükler kurulabilir. Bu şekilde yönetim organizasyonu kurulan hastanelerin yönetimine ve işleyişine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.
(3) 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunun ek 9’ncu maddesi kapsamında Bakanlık ile üniversiteler tarafından birlikte kullanılan eğitim ve araştırma hastanelerine, profesör ve doçent unvanını haiz veyahut doktor öğretim üyesi veya eğitim görevlisi kadrosunda bulunan tabipler başhekim olarak atanabilir.”

PARTNERFransa'da 'sarı yelekli kadınlardan' gösteriFransa'da 'sarı yelekli kadınlardan' gösteri
ABD’den Suriye açıklaması: “Toprakların tamamı iki hafta içinde DEAŞ’tan alınacak”ABD’den Suriye açıklaması: “Toprakların tamamı iki hafta içinde DEAŞ’tan alınacak”

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Binali Yıldırım'dan istifa kararı!

Binali Yıldırım'dan istifa kararı!

İngiliz parlamentosundan flaş karar! Kabul edildi

İngiliz parlamentosundan flaş karar! Kabul edildi

'Annem öldü pavyona mı gittim?'

'Annem öldü pavyona mı gittim?'

Guaido hakkında soruşturma başlatıldı

Guaido hakkında soruşturma başlatıldı

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Ankara'yı karıştıran Ankapark iddiası!

Ankara'yı karıştıran Ankapark iddiası!

AK Parti'nin adayı bir ilçeyi karıştırdı! Yüzlerce kişi toplandı

AK Parti'nin adayı bir ilçeyi karıştırdı! Yüzlerce kişi toplandı

Diğer Haberler
CHP'den Tunç Soyer eleştirilerine sert yanıt: Kimsenin haddi değil

CHP'den Bahçeli'ye sert yanıt

İYİ Parti kurucularındandı! Cezmi Polat istifa etti

İYİ Parti kurucularındandı! İstifa etti

Bahçeli: Bir cümle söyleyeceğim, başlık atacaksınız

Bahçeli: Bir cümle söyleyeceğim, başlık atacaksınız

İYİ Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal istifa etti

İYİ Parti milletvekili istifa etti!

MHP'den Meclis'e çizgi film ve oyunlarla ilgili flaş önerge!

MHP'den çizgi film ve oyunlarla ilgili flaş önerge!

Eren Erdem'den flaş karar! Açlık grevine başlıyor

Eren Erdem'den flaş karar! Açlık grevine başlıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.