HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM'ye sunuldu

Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM'ye sunuldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.02.2020 11:30 | Son Güncelleme

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

ANKARA, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.
TBMM Başkanlığı'na sunulan, TSK deniz unsurlarının, Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görevlendirilmesi için Cumhurbaşkanlığı'na 1 yıl süreyle yetki verilmesini öngören, süresi 10 Şubat 2021'e kadar uzatılması öngörülen tezkerede şu ifadelere yer verildi: "TSK deniz unsurları konuşlandırılmak suretiyle bölgede seyreden Türkiye bağlantılı ticari gemilerin emniyetinin etkin şekilde muhafazası ve uluslararası toplumca yürütülen deniz haydutluğu, silahlı soygun eylemleriyle ve denizde terörizmle müşterek mücadele harekatına aktif katılımda bulunulması anılan bölgelere yapılan insani yardım faaliyetlerine destek verilmesi, TSK deniz unsurlarının harekat etkinliğinin ve bu bölgeye ilişkin tecrübesinin artırılması sağlanmış, bu alanla ilgili ülkelerle işbirliğinin sürdürülmesine yönelik milli politikanın desteklenmesi ve Birleşmiş Milletler sistemi içinde bölgesel ve küresel ölçekte oynanan rolün ve görünürlüğün pekiştirilmesinin temin edileceği."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ceviz suyunun mucizesiCeviz suyunun mucizesi
PARTNERDoğuştan 31 parmaklı olan 63 yaşındaki kadın 'cadı' ilan edildiDoğuştan 31 parmaklı olan 63 yaşındaki kadın 'cadı' ilan edildi
Meral Akşener, yapılan son 3 anketin sonuçlarını paylaştıMeral Akşener, yapılan son 3 anketin sonuçlarını paylaştı

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji tarih verdi! İstanbul'a kar geliyor

Meteoroloji tarih verdi! İstanbul'a kar geliyor

Koronavirüs salgınında ölü sayısı yükseldi

Koronavirüs salgınında ölü sayısı yükseldi

Programdan ayrılma sebebi! Sert sözler

Programdan ayrılma sebebi! Sert sözler

Ligden çekiliyorlar! Kulüp başkanı açıkladı

Ligden çekiliyorlar! Kulüp başkanı açıkladı

İdlib'de 4 asker şehit oldu, 9 asker yaralandı

İdlib'de 4 asker şehit oldu, 9 asker yaralandı

Koronavirüs tedavisinde önemli gelişme

Koronavirüs tedavisinde önemli gelişme

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Erdoğan'ın müjdesi sonrası Mahmud'un ilk sözleri bu oldu!

Erdoğan'ın müjdesi sonrası Mahmud'un ilk sözleri bu oldu!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Seçime girebilecek partiler açıklandı! Gelecek Partisi...

Seçime girebilecek partiler açıklandı! Gelecek Partisi...

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kanal İstanbul mektubu

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kanal İstanbul mektubu

Diğer Haberler
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib'deki hain saldırı sonrası ilk açıklama

Erdoğan'dan İdlib'deki hain saldırı sonrası ilk açıklama

Meral Akşener, yapılan son 3 anketin sonuçlarını paylaştı

Meral Akşener, yapılan son 3 anketin sonuçlarını paylaştı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den erken seçim açıklaması

CHP'den 'erken seçim' açıklaması

Bakan Çavuşoğlu'ndan Kudüs açıklaması

Bakan Çavuşoğlu'ndan Kudüs açıklaması

CHP Kızılay için Meclis araştırması istedi

CHP Kızılay için Meclis araştırması istedi

TBMM'de bu hafta! İşte görüşülecek düzenlemeler

TBMM'de bu hafta! İşte görüşülecek düzenlemeler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.