Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nden otomotiv yatırımcılarına çağrı

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Türk otomotiv sanayinin potansiyeli ve iş fırsatlarının değerlendirildiği etkinlikte, sektör yatırımcılarına çağrıda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisince yapılan açıklamaya göre, ofis tarafından Türk otomotiv sanayinin potansiyeli ve iş fırsatlarının değerlendirildiği bir yatırım etkinliği düzenlendi.

Ford Otosan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte, Türkiye'de henüz yatırımı bulunmayan, ancak buna yönelik istişareleri yürüten firmalar da yer aldı. Türkiye'nin otomotiv sanayinde sunduğu fırsatların tanıtımı açısından da önemli bir platform oluşturan buluşmaya yaklaşık 40 otomotiv firmasının üst düzey yetkilileri katıldı.

Türkiye'deki teşvik sistemi, otomotiv değer zinciri, nitelikli insan kaynağının ele alındığı ve iki gün süren etkinlikte, son 20 yılda otomotiv sanayinde elde edilen kazanımlar ve ülkenin bir üretim merkezi olarak konumlandırılması ele alındı.

Etkinlikte, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi tarafından Türkiye'nin uluslararası yatırımcılara sunduğu fırsatlar da aktarıldı.