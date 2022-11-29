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Cumhurbaşkanlığı YİK toplantısı yapıldı! Fahrettin Altun'da yazılı açıklama geldi

29.11.2022 21:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Basına kapalı yapılan toplantı 3 saat sürdü. Toplantı sonrası İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yazılı açıklama yaptı. İşte haberin detayları...

Cumhurbaşkanlığı YİK toplantısı yapıldı! Fahrettin Altun'da yazılı açıklama geldi

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, Kurul üyeleri Cemil Çiçek, İsmail Kahraman, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin ile Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan katıldı. Basına kapalı yapılan toplantı 3 saat sürdü.

ALTUN'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Toplantı sonrası Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yazılı bir açıklama yaptı. Altun, toplantıya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı, bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılmıştır. Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki toplantıda Kurul üyeleri, Türkiye Yüzyılı vizyonu ve 2023 seçimlerine ilişkin istişarelerde bulunmuş, bu çerçevedeki değerlendirme ve tekliflerini dile getirmişlerdir. Türkiye’nin son 20 yılda Cumhuriyet tarihinin en istikrarlı siyasi dönemini yaşadığına dikkati çeken Kurul üyeleri, bunun devamı için 2023 yılında yapılacak seçimlerin önemine işaret etmişlerdir. Kurul üyeleri, Türkiye’nin 81 ilinde milletin farklı kesimlerinin, özellikle de gençlerin Türkiye Yüzyılı beklentilerini karşılayacak bir vizyon ortaya koymanın ehemmiyetini vurgulamışlardır.

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Sayın Cumhurbaşkanımız toplantıda, 20 yıldır somut eser ve hizmet siyasetiyle milletin karşısına çıktıklarını belirtmiş; 2018 seçimlerinde Cumhur İttifakı olarak hem Cumhurbaşkanlığını kazanarak hem Meclis’te çoğunluğu elde ederek gösterdikleri başarıyı önümüzdeki seçimlerde de tekrarlamayı hedeflediklerini ifade etmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye Yüzyılı vizyonunu sürdürülebilirliğin, huzurun, başarının, güvenin, istikrarın, üretimin, verimliliğin, gücün, dijitalin, iletişimin, bilimin, kalkınmanın, barışın, değerlerin, haklının, şefkatin, istiklalin, istikbalin ve gençlerin yüzyılı olarak tasarladıklarını ve buna göre hazırlandıklarını belirtmiştir." (AA-İHA)

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Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu erdoğan

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