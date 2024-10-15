HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplandı

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplandı

15.10.2024 20:31
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplandı

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Toplantı basına kapalı gerçekleştirilirken, İletişim Başkanlığı tarafından fotoğraf paylaşıldı. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu
En Çok Okunan Haberler
Savunma sanayii fonu teklifine erteleme! 2025 yılına bırakıldı

Savunma sanayii fonu teklifine erteleme! 2025 yılına bırakıldı

Cenk Tosun'dan Fenerbahçe kararı!

Cenk Tosun'dan Fenerbahçe kararı!

Erdoğan: Tehlike ülkemize yaklaşıyor

Erdoğan: Tehlike ülkemize yaklaşıyor

Kahreden haber 18 gün sonra geldi

Kahreden haber 18 gün sonra geldi

Genç kadına yumruk atıp burnunu kırdı! AK Parti, gençlik kolları başkanını görevden aldı

Genç kadına yumruk atıp burnunu kırdı! AK Parti, gençlik kolları başkanını görevden aldı

'Soğuk hava kar yağışı getirecek' İl il sıraladı!

'Soğuk hava kar yağışı getirecek' İl il sıraladı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Kokusuyla mest eden 2024'ün ödüllü parfümleri

Kokusuyla mest eden 2024'ün ödüllü parfümleri

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Apple'ın en yeni ve güçlü cihazı! iPhone 16 Pro Max incelemesi

Apple'ın en yeni ve güçlü cihazı! iPhone 16 Pro Max incelemesi

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.