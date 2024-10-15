Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplandı

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Toplantı basına kapalı gerçekleştirilirken, İletişim Başkanlığı tarafından fotoğraf paylaşıldı. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır
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