Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Mehmet Ali Şahin’den Davutoğlu’na eleştiri:

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Mehmet Ali Şahin, eski AK Parti Genel Başkan Ahmet Davutoğlu’nun aralarında bulunduğu 4 kişinin partiden ihracının istenmesiyle ilgili, "Parti aleyhine konuştuğu, gelişigüzel ifadelerde bulunduğu için kaç kişinin ihracına karar verdiği kararların altında Davutoğlu’nun imzası var. Dolayısıyla işin başında iken farklı sade üye iken farklı davranmak profesörlük unvanına erişmiş bir kişiye yakışmaz diye değerlendiriyorum” dedi.

Hak-İş Sendikasına bağlı Özçelik-İş Sendikası tarafından Afyonkarahisar’da Eğitim Semineri düzenlendi. Seminerin açılışına Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Mehmet Ali Şahin, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Özçelik-İş Genel Başkanı Yunus Değirmenci, şube başkanları, bölge temsilcileri, bölge başkanları ile yöneticiler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan eğitim semineri, Özçelik-İş Sendikasını anlatan sinevizyon gösterisi ile devam etti.

“Başka davalardan dolayı tutuklu olduğu için tahliye edilmemiştir"

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Mehmet Ali Şahin, toplantı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutuklu yargılandığı ana davada tahliye kararı verilmesiyle ilgili soruya Şahin, "Bildiğim kadarı ile Sayın Demirtaş hakkında başka davalardan tutuklu kararı var. Bir davadan dolayı tutukluluk halinin kaldırılması tek başına yeterli olmamış gördüğüm kadarıyla. Ama sadece dünkü tahliye kararına konu olan davadan dolayı yargılanıyor olsaydı tahliye edilmesi gerekiyordu. Başka davalardan dolayı tutuklu olduğu için tahliye edilmemiştir. Durum bu kadar basit" cevabını verdi.