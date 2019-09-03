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Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Mehmet Ali Şahin’den Davutoğlu’na eleştiri:

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.09.2019 11:49 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Mehmet Ali Şahin, eski AK Parti Genel Başkan Ahmet Davutoğlu’nun aralarında bulunduğu 4 kişinin partiden ihracının istenmesiyle ilgili, "Parti aleyhine konuştuğu, gelişigüzel ifadelerde bulunduğu için kaç kişinin ihracına karar verdiği kararların altında Davutoğlu’nun imzası var.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Mehmet Ali Şahin, eski AK Parti Genel Başkan Ahmet Davutoğlu’nun aralarında bulunduğu 4 kişinin partiden ihracının istenmesiyle ilgili, "Parti aleyhine konuştuğu, gelişigüzel ifadelerde bulunduğu için kaç kişinin ihracına karar verdiği kararların altında Davutoğlu’nun imzası var. Dolayısıyla işin başında iken farklı sade üye iken farklı davranmak profesörlük unvanına erişmiş bir kişiye yakışmaz diye değerlendiriyorum” dedi.
Hak-İş Sendikasına bağlı Özçelik-İş Sendikası tarafından Afyonkarahisar’da Eğitim Semineri düzenlendi. Seminerin açılışına Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Mehmet Ali Şahin, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Özçelik-İş Genel Başkanı Yunus Değirmenci, şube başkanları, bölge temsilcileri, bölge başkanları ile yöneticiler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan eğitim semineri, Özçelik-İş Sendikasını anlatan sinevizyon gösterisi ile devam etti.

“Başka davalardan dolayı tutuklu olduğu için tahliye edilmemiştir"
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Mehmet Ali Şahin, toplantı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutuklu yargılandığı ana davada tahliye kararı verilmesiyle ilgili soruya Şahin, "Bildiğim kadarı ile Sayın Demirtaş hakkında başka davalardan tutuklu kararı var. Bir davadan dolayı tutukluluk halinin kaldırılması tek başına yeterli olmamış gördüğüm kadarıyla. Ama sadece dünkü tahliye kararına konu olan davadan dolayı yargılanıyor olsaydı tahliye edilmesi gerekiyordu. Başka davalardan dolayı tutuklu olduğu için tahliye edilmemiştir. Durum bu kadar basit" cevabını verdi.

"Ne alakası var? Ben bu değerlendirmeye katılmıyorum”
Türkiye Boralar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu’nun "Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) yapısının değişmesi ile dolar 2 liraya düşer" açıklamasını doğru bulmadığını söyleyen Şahin, şu ifadelere yer verdi:
"Ne alakası var? Ben bu değerlendirmeye katılmıyorum. Hakimler ve Savcılar Kurulunda görev yapan arkadaşlar Anayasada öngörülen şekilde seçilmiş hukukçulardır. Dolayısıyla onların şu anki mevcut halinin Türkiye’de doların yükselmesine neden olarak gösterilmesinin hiçbir mantığı yok.”

“İşin başındayken farklı, üyeyken farklı”
"AK Parti’de eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Ayhan Sefer Üstün, Selçuk Özdağ ve Abdullah Başcı’nın Merkez Yönetim Kurulu (MYK) kararıyla partiden ihraç edilmesini nasıl değerlendiriyorsunuz" sorusuna ise Şahin, “Bu arkadaşlarımız zaten parti kurma çalışmaları içerisinde olduklarını her seferinde söylüyorlardı. Böyle bir karar verdikten sonra parti ile üyelik ilişkisinin devam etmesi son derece yanlış olurdu. Nitekim yine başka arkadaşlar da başka parti kurma çalışmaları içerisinde ve onlar istifa ettiler. Parti kurma çalışmalarını yürütüyorlar. Bu arkadaşlarımızın istifa etmemiş olmamaları bana göre kendileri acısından yanlıştı. Keşke böyle bir ihraç kararı alınmamış olsaydı. Mesela Sayın Davutoğlu Genel Başkan iken altında onun imzası bulunan parti aleyhine konuştuğu gelişigüzel ifadeler bulunan kaç kişinin ihracına karar verdiği ve kararların altında Sayın Davutoğlu’nun imzası vardır. Dolayısıyla işin başında iken farklı sade üye iken farklı davranmak profesörlük unvanına erişmiş bir kişiye yakışmaz diye değerlendiriyorum” şeklinde cevap verdi.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Mehmet Ali Şahin’den Davutoğlu’na eleştiri:

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Mehmet Ali Şahin’den Davutoğlu’na eleştiri:

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Mehmet Ali Şahin’den Davutoğlu’na eleştiri:

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Mehmet Ali Şahin’den Davutoğlu’na eleştiri:

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Mehmet Ali Şahin’den Davutoğlu’na eleştiri:

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Mehmet Ali Şahin’den Davutoğlu’na eleştiri:

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Mehmet Ali Şahin’den Davutoğlu’na eleştiri:

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Mehmet Ali Şahin’den Davutoğlu’na eleştiri:

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Mehmet Ali Şahin’den Davutoğlu’na eleştiri:

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Mehmet Ali Şahin’den Davutoğlu’na eleştiri:

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Mehmet Ali Şahin’den Davutoğlu’na eleştiri:

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Mehmet Ali Şahin’den Davutoğlu’na eleştiri:

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Mehmet Ali Şahin’den Davutoğlu’na eleştiri:

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