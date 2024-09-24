Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıklayacak mı? Ekrem İmamoğlu ilk kez yanıt verdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Sancaktepe'de Kent Lokantası açılışını gerçekleştirdi. İmamoğlu, “Eğer hakkınızda siyasi yasak çıkarsa şöyle bir kulis yansıdı. Sizin cumhurbaşkanı adayı gösterileceğiniz konuşuluyor. Ne söyleyeceksiniz bununla ilgili” sorusuna yanıt verdi.

İmamoğlu gazetecilere yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"BANA GÖRE TAM BİR SEFİLLİK"

Son günlerde gelişen ve tartışılan, ne yazık ki olmaması gereken bir davanın, bir siyasi yasak hem de 2 yıl 7 ay bir ceza davasına dönüşen hâliyle bana göre tam bir sefillik. Daha ileriye gidiyorum, bunu konuşmak bile insanı kötü hissettiriyor.

"GENEL BAŞKANIMIZ PAYLAŞACAKTIR"

Elbette bu konu, siyasi bir konu. Doğal olarak da partimizi ilgilendiren bir konu. Genel Başkanımız ve merkez yönetimi, bu meselenin İstanbul’da bizim hukukçularımızla birlikte tartışılmasını, bir arada konuşulmasını uygun gördü ve şu anda bu yönde arkadaşlarımız görüşme hâlindeler.

Benim Emirgan’daki ofiste başka görüşmelerim vardı. Onları bitirdim. Çıkarken de onları selamladım. Teşekkür ettim, kolay gelsin dedim. Şu anda benim bildiğim bu kadar. Sürecin hukuki tahlilini ve analizini yapacaklar. Elbette daha sonra, bu konunun sonrasında partimizin oluşacak ya da ortaya koyacakları düşünceyi ama partimizin yetkilileri, ama Genel Başkanımız paylaşacaktır.

DAVA SÜRECİ

İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi, İmamoğlu'nun 2019 yerel seçimleri sürecinde bazı YSK üyelerine "ahmak" dediği iddiasıyla açılan davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 5 yıl siyasi yasak cezası vermiş, karar istinaf mahkemesine taşınmıştı.