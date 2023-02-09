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Cumhurbaşkanlığına ait "TUR" uçağı deprem bölgesinden 52 yaralıyı Ankara'ya nakletti

09.02.2023 04:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından Adana'da bulunan 52 yaralı Cumhurbaşkanlığı özel uçağı "TUR" ile tedavileri için Ankara'ya getirildi.

Cumhurbaşkanlığına ait "TUR" uçağı deprem bölgesinden 52 yaralıyı Ankara'ya nakletti

Cumhurbaşkanlığına ait özel uçak "TUR", Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sağlık ve arama kurtarma personelini bölgeye, bölgedeki yaralıları da Ankara'ya taşımak için seferler düzenliyor. Adana Havalimanı'ndan alınan 52 yaralı, Ankara'ya getirildi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla depremle ilgili faaliyetlerde kullanılmak üzere tahsis edilen Cumhurbaşkanlığına ait özel uçak "TUR", arama kurtarma çalışmalarına katılmak için Ankara’dan aldığı madencileri Adana’ya götürdü. Aynı uçakla deprem bölgesinden 52 yaralı Ankara'ya nakledildi.

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Uçakta bulunan doktorlar, aralarında çocuk ve yaşlıların da olduğu yaralıların sağlık kontrolleri yaptı, yolculuk boyunca gerekli ilk müdahalelerde bulundu.

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Ankara'ya getirilen yaralılar, tedavileri için havalimanında bekleyen ambulanslarla Bilkent ve Etlik şehir hastanelerine gönderildi.

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Antakya'da enkaz altında kalan çocuklarının 24 saat sonra çıkarıldığını söyleyen yolculardan Ahmet Osman, "Bizim yaşadığımız apartman yıkıldığında ben başka bir yerdeydim. Anneleri yaşıyor ancak hangi hastanede olduğunu bilmiyoruz." dedi.

Depremzede Mehmet Ali Aşkaroğlu, Hatay Antakya'daki bir enkazdan yeni çıktığını ve dizlerinin kötü durumda olduğunu anlattı. (AA)

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