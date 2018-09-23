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Cumhurbaşkanlığına Fuat Oktay vekalet edecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2018 02:04 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ve Almanya ziyaretleri dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay vekalet edecek

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Almanya Federal Cumhuriyeti'ne ziyaretleri dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay vekalet edecek.

Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tezkereye göre, Erdoğan, 23-29 Eylül'de ABD ve Almanya Federal Cumhuriyeti'ne ziyarette bulunacağından bu ülkelerden dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına, Anayasa'nın 106'ncı maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay vekalet edecek.

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Resmi Gazete Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Vekalet

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