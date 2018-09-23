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Cumhurbaşkanlığınca, Tokat'ta aşure dağıtıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2018 17:27 | Son Güncelleme

MUHARREM ayı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan aşure Tokat'ta da dağıtıldı.

Cumhurbaşkanlığınca, Tokat'ta aşure dağıtıldı

Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA) - MUHARREM ayı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan aşure Tokat'ta da dağıtıldı.
Muharrem ayı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 13 ilde vatandaşlara aşure ikramı yapıldı. 13 ilden birisi olan Tokat'ta ise Cumhuriyet Meydanı'nda program düzenlendi. Aşure dağıtımına Tokat Valisi Ömer Toraman, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi İzleme ve Koordinasyon Başkanı Hakan Yurdakul, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu ve vatandaşlara aşure ikram etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ve özel tarifi ile Tokat Valiliği tarafından hazırlanan aşureye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Cumhurbaşkanlığı Ekonomi İzleme ve Koordinasyon Başkanı Hakan Yurdakul, "Cumhurbaşkanımız aşure ikramını her sene yapıyor. Muharrem'in onuncu günü ya da ilk çeyreğinde farklı bir ilde aşure dağıtıyoruz. Muharremin amacı ve anlamı belli, birlik ve beraberlik. Cumhurbaşkanımız bunun altını çizmek için aşure ikramını her sene yapıyor. İnşallah birliğimizi ve beraberliğimizi güçlendiren bir etkinlik olur" diye konuştu.

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Cumhurbaşkanlığınca, Tokat'ta aşure dağıtıldı

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