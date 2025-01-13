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  4. Cumhurbaşkanlığında bir dönem daha: Hırvatistan seçimini yaptı, zafer Milanovic'in

Cumhurbaşkanlığında bir dönem daha: Hırvatistan seçimini yaptı, zafer Milanovic'in

13.01.2025 11:21
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Hırvatistan'daki cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları belli oldu. Sosyal Demokrat Parti’nin (SDP) desteklediği Zoran Milanovic yeniden kazandı.

Cumhurbaşkanlığında bir dönem daha: Hırvatistan seçimini yaptı, zafer Milanovic'in

Hırvatistan Devlet Seçim Komisyonu (DIP), oyların yüzde 98’ine yakınının sayılmasıyla Sosyal Demokrat Parti (SDP) tarafından desteklenen mevcut Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic’in oy oranının yüzde 74,5 olduğunu açıkladı. Bu sonuçla Milanovic, cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan aday oldu. İktidar partisi Hırvat Demokratik Birliği’nin (HDZ) desteklediği Dragan Primorac’ın oy oranı ise yüzde 25,5’te kaldı.

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YAKIN TARİHİN EN YÜKSEK OY ORANI

Milanovic, yüzde 74,5 oyla Hırvatistan’ın yakın tarihinde cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda elde edilen en yüksek oy oranına ulaştı.

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Hırvatistan
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