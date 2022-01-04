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Cumhurbaşkanlığı'nda mobbing iddiası: Yargı yolu kapandı

04.01.2022 17:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nda kendisine mobbing yapıldığını belirten ve işten atılan Esra Sarı'ya yargı da kapıları kapattı.

Cumhurbaşkanlığı'nda mobbing iddiası: Yargı yolu kapandı

Şikâyeti işleme koymayan savcılık, Sarı'ya hakaret ve iftiradan dava açtı.Cumhurbaşkanlığı'na bağlı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nda Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Abdullah Rıdvan Ağaoğlu'nun kendisine mobbing uyguladığını belirterek şikâyetçi olançalışan Esra Sarı'nın başlattığı hukuk mücadelesinde dikkat çekici gelişmeler yaşandı. Sarı'nın mobbing iddialarını araştırmadan dilekçesini işleme koymayan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, buna karşılık Esra Sarı hakkında Ağaoğlu'na hakaret ve iftira suçlamasıyla dava açtı. Savcılık, Sarı'nın şikâyetinde gerek duymadığı araştırmayı Ağaoğlu'nun başvurusunda yaptı, tanık olarak dinledi. Ayrıca Sarı hakkında 20 bin TL manevi tazminat davası da açıldı.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nda çalışan Esra Sarı, 3,5 yıl boyunca evrak personeli olarak çalışırken, yönetim tarafından kadrosunun bulunduğu temizlik işlerine gönderildi. Sarı, yüzde 3 engellilik raporunu gerekçe göstererek, bu işi yapamayacağını, mevcut görevine devam etmek istediğini bildirdi. Ancak buna rağmen karardan geri adım atılmadı. Sarı, bu süreçte kendisine kurumda o tarihte Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü olarak çalışan Rıdvan Ağaoğlu tarafından mobbing yapılmaya başlandığını iddia etti.

Esra Sarı, Ağaoğlu'nun kendisini Eğitim Daire Başkanı aracılığıyla kıyafeti konusunda "Kıyafetine dikkat et, saçlarını topla, çok güzel bir bayansın dikkat çekiyorsun, makyaj yapma Genel Müdürümüz böyle istiyor" diye uyardığını etti. Sarı'nın başvurusu üzerine Ankara 1. Aile Mahkemesi, üç ay süreyle koruma kararı verdi. Ancak itiraz üzerine bu karar bir gün sonra kaldırıldı. Sarı, olayı yargıya taşıyınca sözleşmesi feshedilerek işten çıkarıldı.

Savcılık dilekçeyi işleme koymadı

Esra Sarı'nın bu süreçte yargıdan beklediği sonucu alamadı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sarı'nın Ağaoğlu hakkında yaptığı suç duyurusu dilekçesini, iddiaların soyut olduğu gerekçesiyle işleme dahi koymadı. Sarı'nın mobbing iddialarını araştırmayan savcılık, hiçbir tanığı dinlemeye gerek duymadı.

Savcılık mağdura dava açtı

Başkan Yardımcısı Ağaoğlu ise Esra Sarı hakkında savcılığa karşı suç duyurusunda bulundu. Savcılık, şikâyeti "ciddiye" alarak Esra Sarı'nın dosyasında gerek duymadığı araştırmayı yaptı. Ağaoğlu'nun Esra Sarı'ya yönelik sözlerini ilettiği iddia edilen Eğitim Daire Başkanı tanık olarak dinlendi. Tanık daire başkanı, Esra Sarı ile aralarında kıyafet konusunda bir diyalog geçmediğini, konuşmada Sarı'nın kendisine ailevi ve psikolojik sorunlarını anlattığını ileri sürdü. Sarı ise bu ifadeyi reddetti. Diğer yandan Strateji ve Bütçe Başkanlığı da yürüttüğü idari soruşturmada Ağaoğlu lehine karar verdi.

Savcılık, soruşturma sonucunda Sarı hakkında hakaret ve iftira iddiasıyla iddianame düzenleyerek, dava açtı.

Bu arada Ağaoğlu, Esra Sarı hakkında 20 bin TL manevi tazminat istemiyle hukuk mahkemesine başvurdu. Her iki davada Ağaoğlu'nun avukatlığını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Muammer Cemaloğlu'nun yapması dikkat çekti.

Alican Uludağ

© Deutsche Welle Türkçe

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