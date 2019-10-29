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Cumhurbaşkanlığı'ndaki Kabul Töreni için 5 bin kişilik davetiye listesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2019 18:48 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni'ne, iş, sanat, spor ve medya dünyasından temsilcilerin de bulunduğu yaklaşık 5 bin kişi davet edildi. Toplumun her kesiminden katılımın olması için davetli listesinin çok geniş tutulması dikkat çekti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni'ne, iş, sanat, spor ve medya dünyasından temsilcilerin de bulunduğu yaklaşık 5 bin kişi davet edildi. Toplumun her kesiminden katılımın olması için davetli listesinin çok geniş tutulması dikkat çekti.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Türkiye’nin dört bir yanında gerçekleşen törenler ve yürüyüşlerle kutlanıyor. 29 Ekim coşkusunun yaşandığı şehirlerin başında ise Ankara geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanının Anıtkabir ziyaretiyle başlayan törenler, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenecek Kabul Töreni ile sona erecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılacak Kabul Töreni için iş, sanat, spor, medya gibi mesleklerden oluşan kalabalık bir davetli listesi oluşturuldu. Toplumun her kesiminden katılımın olması için davetli listesinin çok geniş tutulması dikkat çekti.

Yaklaşık 5 bin kişiyi kapsayan liste, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na günler kala sahiplerine ulaşırken, bazı ünlü isimler sosyal medyadan kendilerine ulaşan davetiyeleri kamuoyuyla paylaştı. Bu isimler arasında Cem Yılmaz ve Demet Evgar öne çıktı. Davetliler arasında Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan subay, astsubay, er ve sağlık görevlileri ile oğlu PKK tarafında kaçırılan ilk 'Diyarbakır Annesi' Hacire Akar da yer aldı.

Öte yandan, Beştepe’deki kabul törenine bazı medya temsilcileri de ilk kez davet edildi. Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa İlker Yücel, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanlığı tarafından yarın düzenlenecek 29 Ekim resepsiyonuna ilk kez Aydınlık Gazetesi ve Sözcü Gazetesi de davet edildi" ifadelerini kullandı.

Arda ERDOĞAN/ANKARA, (DHA)

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