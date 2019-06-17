Cumhurbaşkanlığından 15 Temmuz konulu kısa film ve senaryo yarışması

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, 15 Temmuz hain darbe girişimine dair toplumsal hafızayı diri tutmak için 15 Temmuz konulu kısa film ve senaryo yarışması düzenlenecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Türkiye'nin 15 Temmuz 2016'da en uzun ve zorlu gecelerinden birini yaşadığı ve yeni günün sabahına yeni bir kurtuluş destanıyla girildiği belirtildi.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen ve dünyanın gözleri önünde meydana gelen hain darbe girişimine karşı kahraman Türk Milleti'nin onurlu bir direniş ve eşi görülmemiş bir cesaret ortaya koyarak dünya halklarına anti-demokratik müdahalelere karşı nasıl göğüs gerileceğini gösterdiği anımsatılan açıklamada, "Vatanını yaşatmak için can verenler artık asil birer kahramandı. Kalanlar ise bu kahramanlığı nesilden nesile anlatacaklardı, şanlı tarihimizdeki onlarcasını bugüne kadar aktardıkları gibi…" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ülke genelindeki topyekün direnişle elde edilen bu demokrasi zaferinin üçüncü senesinde, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının darbe girişimine dair toplumsal hafızayı diri tutmak için 15 Temmuz konulu kısa film ve senaryo yarışması düzenleyeceği bildirildi.