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Cumhurbaşkanlığından 19 Mayıs’ın 100. yılı kutlamaları genelgesi

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.02.2019 13:27 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı 19 Mayıs 1919’un 100.

Cumhurbaşkanlığından 19 Mayıs’ın 100. yılı kutlamaları genelgesi

Cumhurbaşkanlığı 19 Mayıs 1919’un 100. yılı kutlamaları genelgesi bugün Resmi Gazete’de yayımlandı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan 100. yıl kutlamaları ile ilgili 2019/4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi hakkında açıklamalarda bulundu. Karaaslan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 16 Mayıs’ta İstanbul’dan başlayan, büyük fedakârlık ve mücadeleler sonunda 19 Mayıs’ta Samsun’a ulaşan yolculuğunun 100. yılını idrak edeceğimiz 2019’un başta ilk adım şehri Samsunumuz olmak üzere ülkemizin dört bir yanında çeşitli etkinliklerin düzenleneceği bir yıl olacağına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Uzun zamandır koordinasyon sürecini yürüttüğümüz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımız, ilgili bakanlıklarımız, Samsun Valiliğimiz başta olmak üzere ilgili kurumlarımızın temsilcileriyle sık sık bir araya gelmek suretiyle planlamalarımızı yaptığımız 100. yıl kutlamalarına ilişkin her türlü sportif, sanatsal, kültürel etkinlikler yıl boyunca, tarihi akışına uygun şekilde tıpkı 100 yıl önce olduğu gibi İstanbul-Samsun-Amasya-Erzurum-Sivas-Ankara güzergâhında tüm Türkiye’de gerçekleştirilecek. Bu etkinlikler Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığımız koordinasyonunda yürütülecek ve belirlenen 100. Yıl Logosu resmi yazışmalarda yıl boyunca kullanılacak. Bu yıl 19 Mayıs’ı geçmiş tüm yıllardan daha farklı bir heyecanla kutlayacak, anma ve anlamanın gereğini yerine getirecek etkinlikleri tüm Türkiye’de hayata geçireceğiz. Cumhuriyetimizin ilanının 100. yılına giden yolda 1919’u, tarihinden aldığı ilhamla güçlü geleceğini inşa etme kararlılığını gösteren bir ülke olarak tarihi bir dönüm noktası, Samsunumuzu bu kutlu mücadelenin mihenk taşı olarak görüyoruz. Cumhurbaşkanımızın Samsun’da müjdesini verdiği 100. yıl kutlamaları ile hedefimiz, bugün hür ve bağımsız yaşadığımız vatan topraklarının nasıl bir zaman diliminde hangi fedakârlıklarla kurulduğunu tam bir asır sonra gençlerimize ve gelecek nesillerimize göstermektir. 100. yıl kutlamaları spor, kültür ve sanat alanlarında bir etkinlikler silsilesi olmasının yanında şehrimizin her yönüyle sahip olduğu marka değerinin artırılması açısından da önemli bir işlev üstlenecek. İstihdama, ekonomiye ve turizme katkı sunacak etkinlikler vesilesiyle Samsunumuz gücüne güç katacak, 100. yılın şanına yakışır konuma kavuşacak ve tüm Türkiye’nin hayranlıkla izlediği bir şehir olacak. Büyük bir heyecanla karşıladığımız, Cumhurbaşkanımızın imzasıyla yayımlanan genelgenin ve düzenlenecek etkinliklerin Samsunumuza hayırlı olmasını diliyorum.”

Cumhurbaşkanlığından 19 Mayıs’ın 100. yılı kutlamaları genelgesi

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