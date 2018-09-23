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Cumhurbaşkanlığından Ankara'da vatandaşlara aşure ikramı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2018 15:11 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Cumhurbaşkanlığınca Hacı Bayram Camisi'nde öğle namazının ardından vatandaşlara aşure ikram edildi

Cumhurbaşkanlığınca muharrem ayı dolayısıyla Ankara'da aşure dağıtıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Cumhurbaşkanlığınca öğle namazının ardından Hacı Bayram Camisi'nde vatandaşlara aşure ikram edildi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki mutfak ekibince sabah saatlerinde hazırlanan aşureden almak isteyen vatandaşlar, cami avlusunda uzun kuyruklar oluşturdu.

Edilen duanın ardından aşure ikramına başlandı. Yaklaşık 4 bin kişi için hazırlanan aşure bir buçuk saatte tükendi.

Ankara'da aşure ikramı Hacı Bayram Camisi'nin yanı sıra Beştepe Millet Camisi'nde de yapıldı.

Aşure ikram edilen vatandaşlardan Döne Vurucuesenli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dağıtılan aşurenin Allah katında kabul olmasını dileyerek, "Allah devletimize milletimize zeval vermesin." dedi.

Vatandaşlardan Hüseyin Kılıç da "Allah kötülere fırsat vermesin, devletimizi payidar eylesin." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığınca muharrem ayı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 13 ilde aşure dağıtıldı.

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aşure Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlı Muharrem Ayı

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