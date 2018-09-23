Cumhurbaşkanlığından aşure ikramı

Cumhurbaşkanlığınca muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıtıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda öğle namazının ardından İskenderpaşa Camisi avlusunda vatandaşlara aşure ikram edildi.
Trabzon Valisi Yücel Yavuz, kamu kurum müdürleri ve siyasi parti temsilcilerinin de katıldığı aşure dağıtımı öncesi Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve ilahiler söylendi.
Vali Yavuz, 13 ilde aşure dağıtımı yapıldığını belirterek, "Cumhurbaşkanlığımız himayelerinde İskenderpaşa Camisi'nde öğle namazına müteakiben aşure dağıtımı yapıyoruz. Sağ olsun, vatandaşlarımız da ilgi gösteriyor. Allah kabul etsin." dedi.
Aşure almak isteyen vatandaşlar, kurulan stant önünde kuyruk oluşturdu. Yaklaşık 5 bin kişiye aşure dağıtılan program kapsamında Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı da gösteri sundu.
Son dakika! İran Devrim Muhafızları'ndan korkunç tehdit: Ölümcül ve unutulmaz bir intikam alacağız
530 dolarlık eskitilmiş ayakkabı sosyal medyayı salladı: Fakirlikle alay ediliyor!
Bedelli askerlikte dikkat çeken ders! Tüm celplerde uygulanacak
'Sedanur'un otopsisinde tecavüz bulgusuna rastlandı' haberine yalanlama
Dünya bu olayı konuşuyor... Kadın gibi giyinip 150 erkekle birlikte oldu ve gizli kamerayla kaydetti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP'nin af tasarısı için ilk açıklama
Adapazarı'nda 71 yaşındaki adam aşkına karşılık bulamadığı 31 yaşındaki kadını kurşun yağmuruna tuttu!
MHP'den AK Parti'ye Cumhur İttifakı resti
Twitter'dan korkutan açıklama: Virüs tespit edildi
Okuyucu Yorumları 0 yorum