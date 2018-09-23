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Cumhurbaşkanlığından aşure ikramı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2018 15:36 | Son Güncelleme

Muharrem ayı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda Trabzon'da yaklaşık 5 bin kişiye aşure ikram edildi

Cumhurbaşkanlığınca muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıtıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda öğle namazının ardından İskenderpaşa Camisi avlusunda vatandaşlara aşure ikram edildi.

Trabzon Valisi Yücel Yavuz, kamu kurum müdürleri ve siyasi parti temsilcilerinin de katıldığı aşure dağıtımı öncesi Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve ilahiler söylendi.

Vali Yavuz, 13 ilde aşure dağıtımı yapıldığını belirterek, "Cumhurbaşkanlığımız himayelerinde İskenderpaşa Camisi'nde öğle namazına müteakiben aşure dağıtımı yapıyoruz. Sağ olsun, vatandaşlarımız da ilgi gösteriyor. Allah kabul etsin." dedi.

Aşure almak isteyen vatandaşlar, kurulan stant önünde kuyruk oluşturdu. Yaklaşık 5 bin kişiye aşure dağıtılan program kapsamında Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı da gösteri sundu.

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