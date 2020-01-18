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  4. Cumhurbaşkanlığı'ndan 'Berlin Zirvesi' açıklaması

Cumhurbaşkanlığı'ndan 'Berlin Zirvesi' açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.01.2020 14:03 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'Libya' konulu 'Berlin Zirvesi'ne katılmak üzere Almanya'ya gerçekleştireceği ziyaretle ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama yapıldı.

ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'Libya' konulu 'Berlin Zirvesi'ne katılmak üzere Almanya'ya gerçekleştireceği ziyaretle ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama yapıldı.
Yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Angela Merkel’in davetine icabetle, Libya konusunda gerçekleştirilecek Zirve'ye katılmak amacıyla, 19 Ocak 2020 tarihinde Berlin'i ziyaret edeceği belirtilerek şöyle denildi:
"Türkiye, Libya'da, 2259 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı temelinde uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne yönelik saldırıların durdurulması, kalıcı bir ateşkesin tesis edilmesi ve Birleşmiş Milletler’in himayesinde Libyalıların sahiplendiği kalıcı bir siyasi çözüme ulaşılması amacıyla yürütülen çabaları başından bu yana desteklemiştir. Bu doğrultuda her seviyede yoğun diplomatik girişimlerde bulunmuş; keza, Berlin Süreci’ne de yapıcı bir tutumla aktif katkı sağlamıştır. Zirvede, Libya'da önümüzdeki dönemde barış ve istikrarın süratle tesisi amacıyla atılması gereken adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunulması ve bu yönde somut kararlar alınması öngörülmektedir."

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