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Cumhurbaşkanlığı’ndan, Çin’de ‘Türkiye ve Çin: Uzun Vadeli İşbirliği Olasılıkları’ paneli 

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2018 12:57 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından dünyanın stratejik öneme sahip ülkelerinde düzenlenmekte olan “Turkey Today/ Bugünün Türkiye’si” paneller dizisinin yeni etkinlikleri 25-28 Aralık tarihlerinde Çin Halk Cumhuriyeti’nde yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı’ndan, Çin’de ‘Türkiye ve Çin: Uzun Vadeli İşbirliği Olasılıkları’ paneli 

Çin (DHA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından dünyanın stratejik öneme sahip ülkelerinde düzenlenmekte olan “Turkey Today/ Bugünün Türkiye’si” paneller dizisinin yeni etkinlikleri 25-28 Aralık tarihlerinde Çin Halk Cumhuriyeti’nde yapılacak.
Geçen Eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Konseyi’nin hemen öncesinde ilk olarak New York’ta, ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Almanya resmi ziyareti sırasında Berlin’de, geçen Kasım ayında G-20 Zirvesi öncesinde Buenos Aires’te ve son olarak önceki hafta Londra’da yapılan “Bugünün Türkiye’si” panellerinin yeni durakları Pekin ve Şangay.
“Türkiye ve Çin: Uzun Vadeli İşbirliği Olasılıkları” başlığı altında; 25 Aralık’ta Çin Çağdaş Uluslararası İlişkiler Enstitüsü CICIR işbirliğiyle Pekin Peninsula Otel’de ve 28 Aralık’ta Küresel Araştırmalar Merkezi işbirliğiyle Şangay Üniversitesi’nde düzenlenecek olan panellerde, alanında uzman Türk ve Çinli akademisyen yazarlar Türkiye gündemine ve Türkiye - Çin ilişkilerinin stratejik önemine değinecekler.
Moderatörlüğünü CICIR’dan Prof. Liao Baizhi’nin yapıp Doç. Li Yanan’ın konuk konuşmacı olacağı Pekin ve moderatörlüğünü Şangay Üniversitesi’nden Guo Changgang’ın yapacağı Şangay panellerinde konuşmacılar; Piri Reis Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu “Türkiye Ekonomisi’nin Görünümü ve Türkiye ile Çin Arasındaki Yatırım ve Ticareti Artırma Potansiyeli”, Bilgi Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Ege Yazgan “Türkiye Ekonomisi: Büyüme ve Çinli Yatırımcılar İçin Fırsatlar”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Basri Yalçın “Türk Dış Politikası’nın Öncelikleri: Otonom Bir Yaklaşımın Doğuşu” ve Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Altay Atlı “Türkiye’nin Çin İlişkilerine Yaklaşım” konularını ele alacaklar.
Politikacılar, gazeteciler, akademisyenler, sivil toplum örgütleri ve düşünce kuruluşu temsilcilerinin katılacağı açık panellerin dışında; Türk heyeti aynı zamanda Çin Çağdaş Uluslararası İlişkiler Enstitüsü CIIS ve Şangay Uluslararası Araştırmalar Enstitüsü’nde de birer yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirecek. Heyet ayrıca Çin Komünist Partisi Şangay Okulu’nda da öğrencilerle bir söyleşi yapacak.

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