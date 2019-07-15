Cumhurbaşkanlığından darbelere karşı kodlama yarışması

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bünyesinde eylül ayında gerçekleştirilecek "15 Temmuz Uluslararası Anti-Darbe Hekatonu"nun tanıtım toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi.

Tanıtım toplantısına katılan Uluslararası Siber Polislik Teşkilatı (CyberPOL) Başkanı Ricardo Baretzky, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana gelişmekte olan ülkelerin çoğunda darbelerin gerçekleştiğini hatırlatarak, bunun o ülkelerin ekonomik ve demokrasi olarak geri kalmasına sebep olduğunu anlattı.

"İstikrarımızı sarsacak olan gelecekteki bir askeri darbeye hazır mıyız?" diyen soran Baretzky, dünyada zorlu bir dönem, kriz yaşandığını, Hong Kong, Venezuela ve Meksika sınırındaki mevcut durumun, bu dönemin hassasiyetini gösterdiğini belirterek, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine değindi.

15 Temmuz'un dışarıdan bilgiler, veriler ve güvenlik etkisi kullanılarak gerçekleştirildiğini aktaran Baretzky, "15 Temmuz başkaldırı gecesinde teknolojinin bir ülkeyi nasıl felaketten kurtarabileceğini gördük." dedi.

Baretzky, şöyle devam etti: