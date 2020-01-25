Cumhurbaşkanlığı'ndan deprem haberlerine ilişkin uyarı

Açıklamada "Sosyal medyada dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar edilmemelidir" denildi.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen ve çevre kentlerde de hissedilen depremle ilgili yayınlara ilişkin bir açıklama yaptı.

"Devletimiz ilgili tüm kurum ve kuruluşlarıyla vatandaşlarımızın emniyetini ve can güvenliğini önceliklendirerek gerekli tedbirleri almakta ve gerekli çalışmaları yürütmektedir" denilen açıklamada, depremle ilgili haberlere ilişkin uyarılar yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"- Depreme ilişkin yayınlarda kamuoyunu panik ve infiale sevk edecek ifade ve görüntülerden uzak durulmalı, bilgilendirici ama özellikle teskin edici bir yayın dili kullanılmalıdır.

- Bölgede bulunan bakanlarımız ve diğer resmi kurumlarımız tarafından yapılacak açıklama ve bilgilendirmeler esas alınmalıdır.

- Sosyal medyada dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar edilmemelidir.

- Doğru bilgi için kesinlikle resmi kaynaklar takip edilmeli, AFAD'ın acil durum bilgilendirmeleri dikkate alınmalıdır.