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Cumhurbaşkanlığı'ndan deprem haberlerine ilişkin uyarı

DÜNYA HABERLERİ  | 25.01.2020 11:50 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Elazığ'da meydana gelen depremle ilgili haberlere ilişkin uyarıda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı'ndan deprem haberlerine ilişkin uyarı

Açıklamada "Sosyal medyada dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar edilmemelidir" denildi.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen ve çevre kentlerde de hissedilen depremle ilgili yayınlara ilişkin bir açıklama yaptı.

"Devletimiz ilgili tüm kurum ve kuruluşlarıyla vatandaşlarımızın emniyetini ve can güvenliğini önceliklendirerek gerekli tedbirleri almakta ve gerekli çalışmaları yürütmektedir" denilen açıklamada, depremle ilgili haberlere ilişkin uyarılar yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"- Depreme ilişkin yayınlarda kamuoyunu panik ve infiale sevk edecek ifade ve görüntülerden uzak durulmalı, bilgilendirici ama özellikle teskin edici bir yayın dili kullanılmalıdır.

- Bölgede bulunan bakanlarımız ve diğer resmi kurumlarımız tarafından yapılacak açıklama ve bilgilendirmeler esas alınmalıdır.

- Sosyal medyada dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar edilmemelidir.

- Doğru bilgi için kesinlikle resmi kaynaklar takip edilmeli, AFAD'ın acil durum bilgilendirmeleri dikkate alınmalıdır.

- Teyit edilmeyen görüntü ve bilgiler kesinlikle yayınlanmamalı ve paylaşılmamalıdır.

- Konuya, medya kuruluşlarının sosyal medya mecralarında da benzer şekilde yaklaşılmalıdır.

- Bu süreçte deprem bölgesinde görev yapan mülki, idari amirler başta olmak üzere görevli kişiler medya mensuplarımızca çalışmaları engelleyecek ölçüde meşgul edilmemelidir.

- Deprem bölgesinde başta olmak üzere telefon vb. tüm iletişim araçlarının gereksiz şekilde meşgul edilmemesinin de afet yönetiminde herkesin yerine getirmesi gereken sorumluluklardan biri olduğu unutulmamalıdır.

- Bu süreçte resmi makamlar ve uzmanlarca emniyet ve can güvenliğine ilişkin uyarıların yanı sıra depreme hazırlıklı olmaya ve deprem anında yapılacaklara dönük bilgilendirmelerin daha önemli hale geldiği dikkate alınmalıdır."

DW / EC, BW

©Deutsche Welle Türkçe

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