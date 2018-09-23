Cumhurbaşkanlığından Diyarbakır'da aşure ikramı

"Hazreti Hüseyin efendimizin Kerbela'da şehidinin, mateminin hatırlanması ve bütün Kerbela şehitlerinin anılmasının, hatırlanmasıdır aşure. Aşure aynı zamanda bir ve beraber olmamızın, birlik ve dirlik içinde olmamızın, geleneğimizin ve kültürümüzün çok özel bir anı ve zamanıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın emirleriyle ülkemizin birçok yerinde olduğu gibi bu gün Diyarbakır'da da bu geleneğimizi canlandırmak, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek, kaynaşmamızı pekiştirmek adına birlikteyiz."

"Aşure inancımızın çok özel bir anı ve zamanıdır." diyen Güzeloğlu, şöyle konuştu:

Bütün Diyarbakırlılar olarak bu güzelliği paylaşmanın mutluluğu içinde olduklarını ifade eden Güzeloğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şahsı ve Diyarbakırlılar adına şükranlarını arz ettiğini dile getirdi.

Güzeloğlu, "İnşallah Diyarbakır'ın huzur içerisinde birlik ve beraberliğimize dönük katkısının bu anlamdaki birliğimizi güçlendiren bu duruşunun güçlenerek devam edeceğini belirtmek isterim. Allah kabul etsin." ifadesini kullandı.

- "Birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun"

Cumhurbaşkanlığı üst düzey görevlisi Minder de Türkiye'nin bütün büyükşehirlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan adına aşure dağıtmakla görevlendirildiklerini belirtti.

Kendilerine de medeniyetin önemli bir durağı ve merkezi olan Diyarbakır'da halka aşure dağıtma fırsatı verildiğini ifade eden Minder, kendilerine böyle bir fırsatı verdiği için Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.

"Yoğun katılımlarından dolayı Diyarbakır halkına çok teşekkür ediyorum. Birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun." ifadelerini kullanan Minder, şunları kaydetti:

"Aşure kültürümüzde önemli bir yeri olan farklı nesnelerin bir araya getirilip çok farklı bir tat ortaya çıkarması ki bu bizim ülkemizin aslında mozaiğine de çok uygun bir yiyeceğimiz. Yüzyıllardan gelen bir gelenek. İnşallah bu gelenekle beraber, birliğimiz, beraberliğimiz daim olur. Katılan katılamayan bütün Diyarbakırlı hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum."

Milletvekili Eker de Diyarbakırlılar adına Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Vatandaşlar, ay yıldız logolarıyla süslenen aşurelerden almak için uzun kuyruklar oluşturdu.

