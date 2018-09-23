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Cumhurbaşkanlığından Diyarbakır'da aşure ikramı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2018 15:24 | Son Güncelleme

Muharrem ayı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Diyarbakır'da vatandaşlara aşure dağıtıldı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da muharrem ayı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı himayesinde vatandaşlara aşure ikram edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla öğle namazının ardından Sur ilçesindeki tarihi Ulucami önünde Vali Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehdi Eker, Oya Eronat ve Ebubekir Bal, Cumhurbaşkanlığı görevlisi Ahmet Minder, Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla tarafından aşure ikramında bulunuldu.

Vali Güzeloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan aşureyi dağıtmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

"Aşure inancımızın çok özel bir anı ve zamanıdır." diyen Güzeloğlu, şöyle konuştu:

"Hazreti Hüseyin efendimizin Kerbela'da şehidinin, mateminin hatırlanması ve bütün Kerbela şehitlerinin anılmasının, hatırlanmasıdır aşure. Aşure aynı zamanda bir ve beraber olmamızın, birlik ve dirlik içinde olmamızın, geleneğimizin ve kültürümüzün çok özel bir anı ve zamanıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın emirleriyle ülkemizin birçok yerinde olduğu gibi bu gün Diyarbakır'da da bu geleneğimizi canlandırmak, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek, kaynaşmamızı pekiştirmek adına birlikteyiz."

Bütün Diyarbakırlılar olarak bu güzelliği paylaşmanın mutluluğu içinde olduklarını ifade eden Güzeloğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şahsı ve Diyarbakırlılar adına şükranlarını arz ettiğini dile getirdi.

Güzeloğlu, "İnşallah Diyarbakır'ın huzur içerisinde birlik ve beraberliğimize dönük katkısının bu anlamdaki birliğimizi güçlendiren bu duruşunun güçlenerek devam edeceğini belirtmek isterim. Allah kabul etsin." ifadesini kullandı.

- "Birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun"

Cumhurbaşkanlığı üst düzey görevlisi Minder de Türkiye'nin bütün büyükşehirlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan adına aşure dağıtmakla görevlendirildiklerini belirtti.

Kendilerine de medeniyetin önemli bir durağı ve merkezi olan Diyarbakır'da halka aşure dağıtma fırsatı verildiğini ifade eden Minder, kendilerine böyle bir fırsatı verdiği için Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.

"Yoğun katılımlarından dolayı Diyarbakır halkına çok teşekkür ediyorum. Birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun." ifadelerini kullanan Minder, şunları kaydetti:

"Aşure kültürümüzde önemli bir yeri olan farklı nesnelerin bir araya getirilip çok farklı bir tat ortaya çıkarması ki bu bizim ülkemizin aslında mozaiğine de çok uygun bir yiyeceğimiz. Yüzyıllardan gelen bir gelenek. İnşallah bu gelenekle beraber, birliğimiz, beraberliğimiz daim olur. Katılan katılamayan bütün Diyarbakırlı hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum."

Milletvekili Eker de Diyarbakırlılar adına Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Vatandaşlar, ay yıldız logolarıyla süslenen aşurelerden almak için uzun kuyruklar oluşturdu.

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aşure ikram Cumhurbaşkanlığı Diyarbakır

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