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Cumhurbaşkanlığından Edirne'de vatandaşlara aşure ikramı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2018 15:36 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla muharrem ayı dolayısıyla Selimiye Camisi avlusunda aşure dağıtıldı

EDİRNE (AA) - Edirne'de muharrem ayı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı himayesinde 5 bin kişiye aşure dağıtıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla öğle namazının ardından Selimiye Camisi avlusunda aşure ikram edildi.

Aşure dağıtımı Cumhurbaşkanlığı Halkla İlişkiler Başkanı İlker Astarcı, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne Vali Yardımcısı Yusuf Güler, Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm tarafından gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Halkla İlişkiler Başkanı İlker Astarcı'nın konuşmasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamlarını getirdiğini belirtmesi üzerine vatandaşlar alkışladı.

İslam tarihinde aşure gününde pek çok önemli vakanın meydana geldiğini belirten Astarcı, "Malumunuz muharremin 10'u dinimizde, tarihimizde birçok olayın cereyan ettiği, gerçekleştiği bir tarih olarak bilinir. Yunus peygamberin balığın karnından kurtuluşu gibi, Nuh peygamberin gemisinin karaya oturması gibi birçok önemli hadiseyi 10 muharremde yaşamışız. Aynı zamanda 10 muharremi Peygamber efendimizin torunları Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'in şehadete yürüdükleri gün olarak biliriz ve onlarla beraber de tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz." diye konuştu.

Konuşmasına "Rabb'im devletimize, milletimize zeval vermesin" temennisi ile devam eden Astarcı, şunları aktardı:

"Devletimize, milletimize ve hanelerimize bu güzel aşure tatlısı gibi bereket getirsin inşallah. Rabb'im ümmeti Muhammed'in hayrına bu milleti vesile kılsın. Türk milleti gerçekten çok büyük bir millet, necip bir millet dünya Müslümanlarına sahip çıkan, gerektiğinde muhacirlere ensar olabilen bir millet. İnşallah Rabb'im hem ülkemize hem de Türk milletine ve ümmeti Muhammed'e bu muharrem ayı vesilesiyle huzur getirsin, barış getirsin. Hem Türkiye'de hem Suriye'de hem Irak'ta, Afganistan'da, Myanmar'da, Arakan'da ve Filistin'e Rabb'im selamet, huzur ve barış getirsin. Sayın Cumhurbaşkanımız adına aşureyi ikram edeceğiz, hepinize afiyet ve şifa olsun."

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal da muharrem ayının tüm İslam alemine hayırlı olmasını diledi.

Muharrem ayının bir geleneğinin de aşure olduğunu dile getiren Aksal, "Bugün de burada Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde Türkiye'nin değişik illerinde aşure dağıtıyoruz. Edirne'de, Selimiye'nin gölgesinde aşure dağıtımı yapacağız. Biliyorsunuz ki aşure birliğimizi, beraberliğimizi sembolü." dedi.

Edirne Vali Yardımcısı Yusuf Güler, Osmanlı'dan beri devam eden güzel bir aşure ananesine sahip olunduğunu ifade etti.

Konuşmaların ve Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm'ün dua etmesinin ardından vatandaşlara aşure ikram edildi.

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Aşure dağıtıldı Cumhurbaşkanlığı himayesi Muharrem Ayı

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