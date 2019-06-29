HABER

Cumhurbaşkanlığı'ndan, Erdoğan-Trump görüşmesi açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.06.2019 11:11 | Son Güncelleme

CUMHRBAŞKANLIĞI İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşmeye ilişkin açıklama yaptı.  Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Erdoğan ile Trump arasındaki görüşmeyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

ANKARA, (DHA)- CUMHRBAŞKANLIĞI İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşmeye ilişkin açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Erdoğan ile Trump arasındaki görüşmeyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, şöyle denildi:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Sayın Donald Trump arasında bugün bir görüşme gerçekleşmiştir. Görüşmede ikili ilişkiler ve Suriye’deki son gelişmeler başta olmak üzere bölgesel meseleler ele alınmıştır. İki lider tarafından daha önce belirlenen 75 milyar dolarlık ticaret hedefi yeniden teyit edilerek, atılacak adımlar değerlendirilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız, ülkemizin ulusal güvenliğinin gereklerini yerine getirme hususundaki kararlılığının altını çizmişler; stratejik ortaklığımıza zarar verebilecek çabalarla ilgili endişelerini paylaşmışlardır. Sayın Trump, ülkemizin hava savunma sistemi alımı hususunda Amerika Birleşik Devletleri nezdindeki girişimlerinin geçmiş ABD yönetimleri tarafından reddedildiğini hatırlatarak, konunun ikili ilişkilere zarar vermeyecek bir şekilde çözülmesini arzu ettiklerini vurgulamışlardır."

PARTNERPınar Altuğ'un aldattığı ilk eşi bakın kim çıktı olay detaylar!Pınar Altuğ'un aldattığı ilk eşi bakın kim çıktı olay detaylar!
Erdoğan'dan G-20 zirvesi sonrası açıklamaErdoğan'dan G-20 zirvesi sonrası açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştüCumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü

En Çok Okunan Haberler

Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...

Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...

300 bin lira rüşvet isteyen öğretim görevlisi tutuklandı

300 bin lira rüşvet isteyen öğretim görevlisi tutuklandı

G-20'de kritik Erdoğan-Trump görüşmesi!

G-20'de kritik Erdoğan-Trump görüşmesi!

Zirveye damga vurdu! Soğuk rüzgarlar: Zehir zemberek sözler

Zirveye damga vurdu! Soğuk rüzgarlar: Zehir zemberek sözler

Fenerbahçe transferi resmen açıkladı

Fenerbahçe transferi resmen açıkladı

Hadise bikinili pozunu paylaştı!

Hadise bikinili pozunu paylaştı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ali Babacan'ın danışmanı yeni parti için tarih verdi

Ali Babacan'ın danışmanı yeni parti için tarih verdi

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Mansur Yavaş hakkında soruşturma başlatıldı!

Mansur Yavaş hakkında soruşturma başlatıldı!

MHP'nin şarkılı paylaşımı af bekleyenleri heyecanlandırdı

MHP'nin şarkılı paylaşımı af bekleyenleri heyecanlandırdı

Diğer Haberler
AK Partili Bostancı'dan başkanlık sistemi değerlendirmesi

AK Partili Bostancı'dan başkanlık sistemi değerlendirmesi

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G-20 zirvesi sonrası açıklama

Erdoğan'dan G-20 zirvesi sonrası açıklama

Son dakika: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e FETÖ'den soruşturma! İYİ Parti'den çok sert tepki

Meral Akşener'e FETÖ'den soruşturma! İYİ Parti'den çok sert tepki

Belediye binasına gelen Ekrem İmamoğlu'nu şaşırtan olay! Deterjan döktüler

İmamoğlu şaştı kaldı! Önüne deterjan döktüler

Burhan Kuzu'dan başkanlık sistemi değerlendirmesi: Haklılar

Burhan Kuzu'dan başkanlık sistemi değerlendirmesi: Haklılar

Canan Kaftancıoğlu hakkında açılan davada yeni gelişme!

17 yıla kadar hapis talebiyle yargılanıyordu! Yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.