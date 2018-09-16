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Cumhurbaşkanlığı'ndan, Erdoğan'nın, Soçi'ye yapacağı çalışma ziyaretine ilişkin açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.09.2018 15:10 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'nın, 17 Eylül'de Rusya Federasyonu Soçi'ye yapacağı çalışma ziyaretinde, Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin siyaset, ekonomi ve enerji gündeminde yer alan konular ele alınacak, ayrıca Suriye başta olmak üzere bazı bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulacağı bildirildi.  Cumhurbaşkanlığı'ndan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın, 17 Eylül'de Rusya Federasyonu'nun Soçi şehrine günübirlik yapacağı çalışma ziyaretine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Eylül'de Rusya Federasyonu'nun Soçi şehrine günübirlik bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek.  Erdoğan, ziyareti kapsamında Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ikili bir görüşme yapacak.

ANKARA (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'nın, 17 Eylül'de Rusya Federasyonu Soçi'ye yapacağı çalışma ziyaretinde, Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin siyaset, ekonomi ve enerji gündeminde yer alan konular ele alınacak, ayrıca Suriye başta olmak üzere bazı bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulacağı bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın, 17 Eylül'de Rusya Federasyonu'nun Soçi şehrine günübirlik yapacağı çalışma ziyaretine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Eylül'de Rusya Federasyonu'nun Soçi şehrine günübirlik bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek.
Erdoğan, ziyareti kapsamında Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ikili bir görüşme yapacak. Program çerçevesinde iki ülkenin ilgili bakan ve yetkililerinin katılımıyla bir heyetlerarası görüşmenin yapılması da öngörülüyor.
Temaslar sırasında Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin siyaset, ekonomi ve enerji gündeminde yer alan konular ele alınacak, ayrıca Suriye başta olmak üzere bazı bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

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