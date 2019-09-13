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Cumhurbaşkanlığından İstanbul'da aşure ikramı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 14:59 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Cumhurbaşkanlığınca Eyüp Sultan Camisi'nde cuma namazının ardından vatandaşlara aşure ikram edildi

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanlığınca muharrem ayı dolayısıyla İstanbul'da aşure dağıtıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Cumhurbaşkanlığınca cuma namazının andından Eyüp Sultan Camisi'nde vatandaşlara aşure ikram edildi.

Aşurelerin dağıtımı, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ve bazı vali yardımcıları tarafından yapıldı.

Vatandaşlar, dağıtılan aşureleri alabilmek için cami avlusunda kuyruklar oluşturdu.

Muharrem ayı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İstanbul'un yanı sıra Ankara, İzmir, Rize, Antalya, Erzurum ve Diyarbakır olmak üzere 7 ilde de Cumhurbaşkanlığınca aşure dağıtıldı.

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