Cumhurbaşkanlığından İstanbul'da vatandaşlara aşure ikramı

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanlığınca muharrem ayı dolayısıyla İstanbul'da aşure dağıtıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Cumhurbaşkanlığınca öğle namazının ardından Sultanahmet Camisi'nin dış avlusunda vatandaşlara aşure ikram edildi.

Etkinliğe, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürü Yusuf Karaloğlu, İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Önal, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Hüseyin Eren ve Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver de katıldı.

Kıratlı ve beraberindekiler, aşure kazanlarının başına geçerek, vatandaşlara ve turistlere ikramda bulundu.

- "13 ilimizde, 14 farklı noktada halkımıza aşure dağıtacağız"

Etkinlikte konuşan Metin Kıratlı, vatandaşların muharrem ayını tebrik etti.

Kıratlı, son 5 yıldır Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İstanbul ile yurdun değişik yerlerinde halka aşure ikram edildiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Bu yıl da 13 ilimizde, 14 farklı noktada halkımıza aşure dağıtacağız. Arkadaşlarımız yurdun birçok yerinde şu anda halka aşure ikramında bulunuyor. Daha önce Eyüp Sultan Camisi'nde birkaç organizasyon yapmıştık. Bu kez Sultanahmet Camisi'nde hem halkımıza hem de burada bulunan yabancı misafirlerimize, kültürümüzü ve değerlerimizi tanıtmak amacıyla böyle bir organizasyon düzenledik. Muharrem ayında tarihimizde çok önemli birçok olay meydana gelmiştir. Bunlardan bir kısmı güzel, bir kısmı da maalesef acı olaylar. İnşallah bugünkü bu birlikteliğimiz, kardeşliğimiz, hem yurt içinde hem de yurt dışındaki Müslümanlara ve tüm dünya mazlumlarına barış, kardeşlik getirmek amacıyla bir vesile olsun."

