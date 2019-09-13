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Cumhurbaşkanlığı'ndan İzmir'de aşure ikramı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 15:49 | Son Güncelleme

İZMİR Konak Meydanı'ndaki Konak Yalı Camisi'nde, kılınan cuma namazının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ikramı olarak aşure dağıtıldı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan İzmir'de aşure ikramı

Hande NAYMAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR Konak Meydanı'ndaki Konak Yalı Camisi'nde, kılınan cuma namazının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ikramı olarak aşure dağıtıldı. Bu organizasyonun yedi ayrı bölgede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla gerçekleştiğini söyleyen Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı, hicri takvime göre oluşan yeni yılın tüm İslam alemine hayırlı olmasını temenni etti.
Hicri takvimin ilk ayı olan muharrem ayının onuncu gününe denk gelen Aşure Günü kapsamında, İzmir'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ikramı olarak Konak Yalı Camisi'nde aşure dağıtıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla gerçekleştirilen aşure dağıtımı için meydanda büyük bir stant kuruldu. Gönderilen özel tarife göre pişirilen ve kazanlarla getirilen aşureler, bölgedeki vatandaşlara ikram edildi. İkramın ardından vatandaşlarla buluşan Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı, "Cumhurbaşkanımızın İzmir'e selamlarını getirdik. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bu organizasyonumuzu 7 ayrı bölgede yaptık. Aşure günü olarak bilinen günler çok büyük öneme sahiptir. Kerbela'da Hz. Hüseyin ve Ehl-i Beyt'in başlarına gelen olayları hatırlatması vesilesiyle bizlere birlik ve dayanışma mesajı veriyor. Bir daha böyle olaylar yaşanmaması için ders çıkarmamızı sağlıyor. Aynı zamanda hicri takvime göre yeni yılın da başlangıcı olarak kabul ediliyor. Hicri takvime göre oluşan bu yeni yılın da İslam alemine hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.
'ALLAH RAZI OLSUN'
Dağıtılan aşurenin tadına bakan vatandaşlardan Arzu Sarıkaya, "Cumhurbaşkanımız ve tüm devlet büyüklerimizden Allah razı olsun. Aşurenin tadı gerçekten çok lezzetli ve burada büyük bir stant kurulmuş. Aşureyi sevmeyen yoktur hem şifalı hem çok lezzetli" dedi.
Aşure dağıtımını tesadüfen gördüğünü söyleyen vatandaşlardan Faruk Dinçer, "Aşureleri çok beğendik. Görevliler tabaklara bol bol koyuyorlar. Allah kabul etsin" diye konuştu.

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Cumhurbaşkanlığı'ndan İzmir'de aşure ikramıCumhurbaşkanlığı'ndan İzmir'de aşure ikramıCumhurbaşkanlığı'ndan İzmir'de aşure ikramıCumhurbaşkanlığı'ndan İzmir'de aşure ikramı

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